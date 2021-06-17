Доктор рассказал, почему даже после вакцины можно заболеть COVID-19

Вакцинация от коронавируса не дает 100% гарантии, что вы не заболеете. Но это происходит не потому, что прививка не эффективна, а потому, что вакцина иногда не успевает сработать.

"Многие люди через несколько дней после прививки заболевали. Но не потому, что вакцина неэффективна — просто она не успевала сработать. Нужно две-три недели, чтобы сформировались полноценные иммунные клетки. А привитой человек тут же пошел на работу и попал в контакт с зараженными. Естественно, он может заболеть, ведь иммунная система в это время еще не готова к встрече с вирусом. Есть мнение, что первое время она становится уязвимой, ослабленной", - рассказал Дубровский.

По мнению врача, вакцинированный человек должен минимум неделю побыть в условной изоляции, чтобы не заразиться.

Дубровский напомнил, что коронавирус прежде всего бьет по людям с хроническими заболеваниями.

"Третья, весенняя, вспышка, была тяжелее предыдущих. То ли сыграло роль иммунное и психологическое истощение, то ли зима с ее авитаминозом и частыми переохлаждениями. Особенно тревожило врачей большое количество сосудистых осложнений. Специалисты во время УЗИ легких проверяли и сердце, где находили тромбы длиной один-два сантиметра, требующие немедленного растворения. Коронавирус все так же прицельно бьет по уязвимым группам людей — с сердечно-сосудистыми болезнями, гипертонией, ожирением, диабетом", - резюмировал медик.

К слову, доктор сообщил, что не имеет смысла делать прививки тем людям, которые уже переболели.