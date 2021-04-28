Эпидемия стремительно утихает: известный врач рассказал, будут ли еще вспышки COVID-19

Эпидемия коронавируса в Украине стремительно угасает и подчиняется общим инфекционным законам. Сейчас трудно спрогнозировать, ждет ли нас в будущем вспышка COVID-19.

Об этом рассказал киевский медик Евгений Дубровский на своей Facebook-странице.

Он рассказал, что основным вопросом у людей является вопрос о том, когда же ждать следующую волну коронавируса.

"Такова человеческая сущность. Даже при улучшении ситуации, люди еще долго помнят тяжелые времена и с опаской смотрят в будущее. Возможно, это правильно. Если делать адекватные выводы и вовремя готовиться к новым проблем, удары будут не такими тяжелыми", - написал медик.

Дубровский называет одну из главных проблем в Украине - это самолечение от инфекции.

"Нормальные, эффективные лекарства превратились в неуправляемую сокрушительное оружие. Стероиды, антибиотики, жаропонижающие - нормальные, доказательные и надежные препараты. Но нарушение сроков, условий, дозировки и рациональности использования в целом привели к чрезмерной госпитализации, осложнения, смертям. Так, понятно, что страх, отчаяние и отсутствие надлежащей помощи подталкивают на такие поступки", - уточнил доктор.

Медик выразил предположение, что, возможно, вспышек уже не будет, но это зависит от количества населения, которое реально переболело.

"Может вспышек ковида уже и не будет. Это при условии, что уже переболело подавляющее большинство населения. Но, возможно, еще будут значительные ухудшения. Осенью, зимой ... Ковид становится сезонным заболеванием", - резюмировал Дубровский.