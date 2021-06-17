Доктор розповів, чому навіть після вакцини можна захворіти COVID-19

Вакцинація від коронавірусу не дає 100% гарантії, що ви не захворієте. Але це відбувається не тому, що щеплення не ефективне, а тому, що вакцина іноді не встигає спрацювати.

"Багато людей через кілька днів після щеплення хворіли. Але не тому, що вакцина неефективна - просто вона не встигала спрацювати. Потрібно два-три тижні, щоб сформувалися повноцінні імунні клітини. А щеплена людина тут же пішла на роботу і потрапила в контакт із зараженими. Природно, вона може захворіти, адже імунна система в цей час ще не готова до зустрічі з вірусом. Є думка, що перший час вона стає вразливою, ослабленою", - розповів Дубровський.

На думку лікаря, вакцинована людина повинна мінімум тиждень побути в умовній ізоляції, щоб не заразитися.

Дубровський нагадав, що коронавірус насамперед б'є по людях з хронічними захворюваннями.

"Третій, весняна, спалах, був важчий за попередні. Чи то зіграло роль імунне і психологічне виснаження, чи то зима з її авітамінозом і частими переохолодженнями. Особливо турбувало лікарів велика кількість судинних ускладнень. Фахівці під час УЗД легенів перевіряли і серце, де знаходили тромби довжиною один-два сантиметри, що вимагають негайного розчинення. Коронавірус все так само прицільно б'є по вразливих групах людей - з серцево-судинними хворобами, гіпертонією, ожирінням, діабетом", - резюмував медик.

До слова, доктор повідомив, що не має сенсу робити щеплення тим людям, які вже перехворіли.