ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Доктор розповів, чому навіть після вакцини можна захворіти COVID-19

Новость на русском →
Четвер 17 червня 2021 09:14
Доктор розповів, чому навіть після вакцини можна захворіти COVID-19 Вакцинація не дає гарантії, що ви не захворієте (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу не дає 100% гарантії, що ви не захворієте. Але це відбувається не тому, що щеплення не ефективне, а тому, що вакцина іноді не встигає спрацювати.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні № 4 Євген Дубровський.

"Багато людей через кілька днів після щеплення хворіли. Але не тому, що вакцина неефективна - просто вона не встигала спрацювати. Потрібно два-три тижні, щоб сформувалися повноцінні імунні клітини. А щеплена людина тут же пішла на роботу і потрапила в контакт із зараженими. Природно, вона може захворіти, адже імунна система в цей час ще не готова до зустрічі з вірусом. Є думка, що перший час вона стає вразливою, ослабленою", - розповів Дубровський.

На думку лікаря, вакцинована людина повинна мінімум тиждень побути в умовній ізоляції, щоб не заразитися.

Дубровський нагадав, що коронавірус насамперед б'є по людях з хронічними захворюваннями.

"Третій, весняна, спалах, був важчий за попередні. Чи то зіграло роль імунне і психологічне виснаження, чи то зима з її авітамінозом і частими переохолодженнями. Особливо турбувало лікарів велика кількість судинних ускладнень. Фахівці під час УЗД легенів перевіряли і серце, де знаходили тромби довжиною один-два сантиметри, що вимагають негайного розчинення. Коронавірус все так само прицільно б'є по вразливих групах людей - з серцево-судинними хворобами, гіпертонією, ожирінням, діабетом", - резюмував медик.

До слова, доктор повідомив, що не має сенсу робити щеплення тим людям, які вже перехворіли.

Нагадаємо, що відомий лікар розповів, чи будуть ще спалахи COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини