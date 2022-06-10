Доктор Комаровський зробив заяву про легалізацію медичного канабісу

У Верховній раді України зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу. Чому саме зараз настільки актуальне ухвалення такого законопроєкту в країні? Невже в нас немає інших проблем, ніж дозволити використовувати препарат на його основі?

Доктор Євген Комаровський розповів, чому він за" й "проти" цього рішення.

"У нашій країні тепер можна легально продавати канабіс й навіть курити марихуану?" - запитують багато українців. Адже новий закон передбачає ліцензування господарської діяльності, яка дозволяє культивувати й вирощувати канабіс на території України.

"Не плутайте дві дії: "дозволити курити марихуану" та "використовувати препарати медичного канабісу". Є низка хвороб, при лікуванні яких препарати на основі канабісу дуже ефективні. Причому медична марихуана - це такі сорти, яким потрібна особлива обробка", - сказав експерт програми "Ранок з Україною" в ефірі Індиго TV.

Кандидат медичних наук пояснив, у яких випадках пацієнту можуть виписати такий препарат. Це деякі онкологічні хвороби, всі хвороби, які супроводжуються тремтінням і спазмом м'язів, а також значна кількість проблем із психікою, деякі види депресії й панічний синдром.

"Канабіс дуже ефективний при посттравматичному стресовому розладі. Тому зараз - під час війни - препарати на його основі потрібні Україні. Їх необхідно легалізувати й широко використовувати", - додав Євген Комаровський.

На його думку, будь-який лікар із ліцензією на надання допомоги людям повинен мати право виписувати такі медичні засоби. Тому експерт згоден з 1/3 цього закону: він підтримує можливість придбати їх тим людям, яким це вкрай необхідно під час лікування.

"Але мені не подобається, що в країні з корупцією з'являється новий об'єкт для продажу, дозвіл на вид діяльності й ліцензія. І все це приймається замість широкої громадської дискусії й до того, як ми перемогли корупцію", - додав доктор Комаровський.