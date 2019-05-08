ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Доктор Комаровський відповів на важливе питання про харчування дитини

STYLERЖиття    08.05.2019 - 21:59
Доктор Комаровський відповів на важливе питання про харчування дитини
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський повідомив про ознаки готовності малюка до "першої ложечки"

Доктор Євген Комаровський розповів про те, як визначити, що ваша дитина готова до отримання першого прикорму. Про це іменитий педіатр написав на своїй Instagram-сторінці.

Ні для кого не секрет, що введення прикорму є важливим переходом від грудного вигодовування або сумішей до "дорослої" їжі. Багато батьків мучаться питанням, коли малюка варто знайомити зі світом смакових різноманіть.

Доктор Комаровський відповів на важливе питання про харчування дитини

Комаровський розповів про введення першого прикорму (фото: pixabay.com)

Євген Комаровський, який раніше зробив важливе попередження про антибіотики, дав батькам поради про прикорм, а саме розповів про ознаки, які свідчать, що дитина дійсно готова.

  • Дитина подвоїла вагу від народження;
  • Добре тримає голову і вміє самостійно сидіти;
  • Уміє витягувати нижню губу вперед, щоб брати їжу з ложечки;
  • Може відсунути або відвернути голову, демонструючи відмову від їжі;
  • Язик дитини не здійснює рефлекторних виштовхуючих рухів;
  • Проявляє значний інтерес до їжі мами і тата.

Доктор Комаровський відповів на важливе питання про харчування дитини

Комаровський розповів про введення першого прикорму (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розкрив п'ять важливих секретів, як швидко навчити дитину читати.

Раніше Євген Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.

До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

До чого можуть призвести укуси комах: Комаровський шокував заявою Біль одразу проходить: Комаровський розповів, що робити при запаленні вуха
Новини України Євген Комаровський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся