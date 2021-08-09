Доктор Комаровский назвал условие, при котором ПЦР-тест будет эффективным

Доктор Комаровский заявил, что на сегодняшний день самым точным тестом на коронавирус остается ПЦР. Но есть нюансы, тест должен делать специалист со знанием дела. В противном случае ПЦР-тест будет не эффективен.

"Если при взятии материала для исследования вам даже больно не было, то это означает, что тест вы сдали зря. Для получения достоверных результатов нужно очень сильно "обидеть" того, у кого берется материал - клетки слизистой оболочки дыхательных путей, в которых размножается вирус", - написал врач.

По его словам, слизистую необходимо буквально поцарапать. Это означает, что палочку должны сильно прижать к слизистой и провернуть. В противном случае, результат ПЦР-теста будет неправдивым.