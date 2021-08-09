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Доктор Комаровський назвав умову, за якої ПЛР-тест буде ефективним

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Понеділок 09 серпня 2021 20:53
Доктор Комаровський назвав умову, за якої ПЛР-тест буде ефективним Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський заявив, що сьогодні найбільш точним тестом на коронавірус залишається ПЛР. Але є нюанси, тест повинен робити фахівець зі знанням справи. В іншому випадку ПЛР-тест буде не ефективний.

Про це Євген Комаровський розповів на своєму сайті, відповідаючи на запитання українців.

"Якщо при взятті матеріалу для дослідження вам навіть боляче не було, то це означає, що тест ви здали даремно. Для отримання правдивих результатів потрібно дуже сильно "образити" того, у кого береться матеріал - клітини слизової оболонки дихальних шляхів, в яких розмножується вірус", - написав лікар.

За його словами, слизову необхідно буквально подряпати. Це означає, що паличку повинні сильно притиснути до слизової і провернути. В іншому випадку, результат ПЛР-тесту буде неправдивим.

Нагадаємо, Комаровський попередив про небезпечний вірус, який активізується влітку. Він перерахував симптоми, які можуть вказувати на те, що вам терміново потрібно звернутися до фахівця.

Раніше доктор Комаровський заявив, що нова хвиля коронавірусу через штам "Дельта" може спалахнути до Дня Незалежності України, 24 серпня. Він вважає, що штам "Дельта" привезуть українці, які відпочивали влітку закордоном.

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Євген Комаровський Коронавірус
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