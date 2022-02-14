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Доктор Комаровський назвав п'ять ознак мігрені і пояснив, як її лікувати

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Понеділок 14 лютого 2022 21:55
Доктор Комаровський назвав п'ять ознак мігрені і пояснив, як її лікувати Комаровський розповів, чим мігрень відрізняється від звичайного головного болю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровський розповів, які ознаки вказують на мігрень. Він пояснив, що у такого головного болю є свої відмінні ознаки.

Про це Комаровський розповів у програмі "Ранок з Україною".

За словами фахівця, мігрень - це особливий вид головного болю, який відрізняється від всіх інших. І при постановці діагнозу лікарі враховують п'ять основних ознак.

  • Головні болі регулярно повторюються.
  • Болі в голові носять нападоподібний характер, а тривалість кожного нападу - від 4 до 72 годин.
  • Біль інтенсивний і збільшується при фізичних навантаженнях, часто буває одностороннім.
  • Біль в голові супроводжується підвищеною чутливістю до зовнішніх подразників: запахів, гучних звуків, яскравого світла.
  • Основний симптом - первинний головний біль (немає ніяких причин)

"Для підтвердження мігрені не потрібно робити КТ, рентген шийного відділу хребта, а також не потрібно здавати аналізи. Цей діагноз ставиться в кабінеті у лікаря при спілкуванні з пацієнтом", - підкреслив Комаровський.

Він розповів, що для лікування мігрені є кілька варіантів. Зазвичай лікування починають з нестероїдних протизапальних препаратів (наприклад, ібупрофен). Також лікар може виписати спеціальний антимігренозний препарат і розповість, як правильно його приймати.

Також Комаровський рекомендує при сильному болі не вживати ліки у вигляді таблеток, а тільки у вигляді суспензії.

"Коли з'являється інтенсивний головний біль, дуже часто виникає спазм судин. Тому ібупрофен в таблетках лежить в шлунку і не всмоктується. Цей препарат потрібно використовувати в рідкій лікарській формі", - підкреслив лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав дешевий аптечний засіб, який реально працює.

А також розповідали про те, що Комаровський назвав дві головні ознаки, які вказують на Омікрон.

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