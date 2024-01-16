Доказ існування інопланетян чи випадкова схожість? На артефакті XVI століття помітили НЛО (фото)

На гобелені "Тріумфальне небо літа", який створили у 1538 році в Бельгії, помітили об’єкти в небі, які мають форму, що дуже нагадує НЛО.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Ancient Origins.
Цей гобелен зараз зберігається в Баварському національному музеї. Він зображує переможне сходження правителя до влади.
Якщо подивитися на верхню частину гобелена, особливо зліва, можна побачити кілька літаючих об’єктів у формі капелюха чорного кольору. На відміну від типових релігійних зображень на середньовічних творах мистецтва, ці об'єкти вирізняються нетрадиційністю.
Втім, це не єдиний випадок, коли такі об'єкти зобразили на давніх творах мистецтва. Подібне "НЛО" помітили на гобелені "Життя Діви Марії", що створений у Бельгії 1330 році.
Навмисне включення дископодібних об'єктів у гобелен "Тріумфальне небо літа" можна витлумачити як стратегічний політичний маневр. Пов’язуючи НЛО з правлячою владою, намір міг полягати в тому, щоб вплинути на місцеві настрої та стверджувати божественний зв’язок, тим самим посилюючи ідею небесного втручання в їх прихід до влади.
Деякі історики припускають, що ці об’єкти відображають значення приходу цього правителя до влади та що він мав підтримку "божества". Втім залишається відкритим питання, відколи літаючі об’єкти у формі диска вважаються символом божественного втручання?
Якщо люди тієї епохи асоціювали літаючі тарілки з божественністю, це означає, що вони бачили такі об’єкти в небі. З іншого боку, звичайно, є ті, хто стверджує, що ці незвичайні об’єкти у формі капелюха є простими темними хмарами дивної форми.
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