Похоронні маски, амулети і статуї богів: археолог показав нові знахідки у Єгипті (фото)
У Єгипті археологи під час розкопок у Саккарі виявили низку важливих артефактів. Серед них гробницю, що належить до Другої династії, теракотові статуї богині Ісіди та частинки глиняного посуду із давніми надписами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію єгипетського археолога та історика Захі Хавасса у Facebook.
Як виглядають унікальні знахідки
"Саккара продовжує розповідати нам більше про свої секрети. Спільна японсько-єгипетська археологічна місія, яка працює в Саккарі, виявила низку важливих відкриттів", - написав дослідник.
Вчені знайшли висічену в скелі гробницю, датовану Другою династією, поховання чоловіка та дитини з масками на обличчях, а також різні поховання пізнього періоду та періоду Птолемеїв.
"Місія також знайшла археологічні знахідки, такі як теракотові статуї богині Ісіди, похоронні маски, кераміку, шматки глиняного посуду з ієратичними написами та фаянсові амулети у формі ока Гора, богині Ісіди та бога Беса", - додав Хавасс.
Археолог поділився фото знахідок, які виявили у Саккарі.
Знахідки, які розкопали у Саккарі (фото: Dr. Zahi Hawass)
Додамо, що Саккара - село, приблизно за 30 км на південь від Каїра. Там розташований найдавніший некрополь столиці Стародавнього царства - Мемфіса. На цій території 11 пірамід, де покояться представники різних династій.
Розкопки в Саккарі проводяться постійно. У 2015 році там відкрили гробницю Маї - годувальниці Тутанхамона.
Розкопки у Саккарі проводять постійно (фото: Dr. Zahi Hawass)
Раніше ми писали про те, що археологи знайшли мумії із золотими язиками і кольоровими масками.
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