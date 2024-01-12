Похоронні маски, амулети і статуї богів: археолог показав нові знахідки у Єгипті (фото)

У Єгипті археологи під час розкопок у Саккарі виявили низку важливих артефактів. Серед них гробницю, що належить до Другої династії, теракотові статуї богині Ісіди та частинки глиняного посуду із давніми надписами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію єгипетського археолога та історика Захі Хавасса у Facebook .

Як виглядають унікальні знахідки

"Саккара продовжує розповідати нам більше про свої секрети. Спільна японсько-єгипетська археологічна місія, яка працює в Саккарі, виявила низку важливих відкриттів", - написав дослідник.

Вчені знайшли висічену в скелі гробницю, датовану Другою династією, поховання чоловіка та дитини з масками на обличчях, а також різні поховання пізнього періоду та періоду Птолемеїв.

"Місія також знайшла археологічні знахідки, такі як теракотові статуї богині Ісіди, похоронні маски, кераміку, шматки глиняного посуду з ієратичними написами та фаянсові амулети у формі ока Гора, богині Ісіди та бога Беса", - додав Хавасс.

Археолог поділився фото знахідок, які виявили у Саккарі.

Знахідки, які розкопали у Саккарі (фото: Dr. Zahi Hawass)

Додамо, що Саккара - село, приблизно за 30 км на південь від Каїра. Там розташований найдавніший некрополь столиці Стародавнього царства - Мемфіса. На цій території 11 пірамід, де покояться представники різних династій.

Розкопки в Саккарі проводяться постійно. У 2015 році там відкрили гробницю Маї - годувальниці Тутанхамона.

Розкопки у Саккарі проводять постійно (фото: Dr. Zahi Hawass)