Додайте ці продукти у святкове меню, щоб покращити травлення та уникнути хвороб

Які овочі обрати

Брюссельська капуста має високий вміст клітковини, антиоксидантів та інших поживних речовин, таких як вітамін К і калій. Все це сприяє покращенню здоров’я кишечника та кісток, зменшенню запалення, покращенню травлення та допомагаючи регулювати рівень цукру в крові.

Едвард також запропонував зробити кілька простих змін у вашій вечері. Зокрема, використовуйте цільнозерновий хліб або кіноа замість білого хліба, що підвищить вміст клітковини та забезпечить більше складних вуглеводів.

Використання помірної кількості оливкової олії для смаження картоплі та овочів може покращити щільність поживних речовин у страві. Це також зменшить надлишковий вміст жиру, який можна отримати при використанні інших видів олій.