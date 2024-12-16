UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Додайте ці продукти у святкове меню, щоб покращити травлення та уникнути хвороб

Які корисні продукти варто обирати для святкового столу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На Різдво на святковому столі мають бути корисні продукти, які не будуть шкодити здоров'ю. Дієтолог назвав основні суперфуди, які здатні знизити рівень цукру в крові та допоможуть уникнути хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Які овочі обрати

Брюссельська капуста має високий вміст клітковини, антиоксидантів та інших поживних речовин, таких як вітамін К і калій. Все це сприяє покращенню здоров’я кишечника та кісток, зменшенню запалення, покращенню травлення та допомагаючи регулювати рівень цукру в крові.

Едвард також запропонував зробити кілька простих змін у вашій вечері. Зокрема, використовуйте цільнозерновий хліб або кіноа замість білого хліба, що підвищить вміст клітковини та забезпечить більше складних вуглеводів.

Використання помірної кількості оливкової олії для смаження картоплі та овочів може покращити щільність поживних речовин у страві. Це також зменшить надлишковий вміст жиру, який можна отримати при використанні інших видів олій.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я