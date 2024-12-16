Добавьте эти продукты в праздничное меню, чтобы улучшить пищеварение и избежать болезней

Какие овощи выбрать

Брюссельская капуста имеет высокое содержание клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ, таких как витамин К и калий. Все это способствует улучшению здоровья кишечника и костей, уменьшению воспаления, улучшению пищеварения и помогая регулировать уровень сахара в крови.

Эдвард также предложил сделать несколько простых изменений в вашем ужине. В частности, используйте цельнозерновой хлеб или киноа вместо белого хлеба, что повысит содержание клетчатки и обеспечит больше сложных углеводов.

Использование умеренного количества оливкового масла для жарки картофеля и овощей может улучшить плотность питательных веществ в блюде. Это также уменьшит избыточное содержание жира, который можно получить при использовании других видов масел.