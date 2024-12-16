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Добавьте эти продукты в праздничное меню, чтобы улучшить пищеварение и избежать болезней

Какие полезные продукты стоит выбирать для праздничного стола (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На Рождество на праздничном столе должны быть полезные продукты, которые не будут вредить здоровью. Диетолог назвал основные суперфуды, которые способны снизить уровень сахара в крови и помогут избежать болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какие овощи выбрать

Брюссельская капуста имеет высокое содержание клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ, таких как витамин К и калий. Все это способствует улучшению здоровья кишечника и костей, уменьшению воспаления, улучшению пищеварения и помогая регулировать уровень сахара в крови.

Эдвард также предложил сделать несколько простых изменений в вашем ужине. В частности, используйте цельнозерновой хлеб или киноа вместо белого хлеба, что повысит содержание клетчатки и обеспечит больше сложных углеводов.

Использование умеренного количества оливкового масла для жарки картофеля и овощей может улучшить плотность питательных веществ в блюде. Это также уменьшит избыточное содержание жира, который можно получить при использовании других видов масел.

 

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