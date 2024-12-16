Додайте ці продукти у святкове меню, щоб покращити травлення та уникнути хвороб

На Різдво на святковому столі мають бути корисні продукти, які не будуть шкодити здоров'ю. Дієтолог назвав основні суперфуди, які здатні знизити рівень цукру в крові та допоможуть уникнути хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Які овочі обрати

Дієтолог Едвард Матер розповів, що на святковому столі повинна бути брюссельська капуста, яку часто хвалять за вражаючий вміст антиоксидантів, вітаміну К і клітковини.

Вважається, що вона допомагає регулювати рівень цукру в крові та знижує ризик діабету.

Брюссельська капуста має високий вміст клітковини, антиоксидантів та інших поживних речовин, таких як вітамін К і калій. Все це сприяє покращенню здоров’я кишечника та кісток, зменшенню запалення, покращенню травлення та допомагаючи регулювати рівень цукру в крові.

Пастернак також отримав похвалу від Едварда за схожі властивості для здоров’я, включно з високим вмістом вітаміну С. Лише одна порція пастернаку може забезпечити приблизно 25% рекомендованої добової норми вітаміну С, яка необхідна для міцної імунної системи.

До того ж інші овочі, як-от цвітна капуста та буряк, також можуть бути чудовим доповненням завдяки високому вмісту клітковини, антиоксидантним властивостям та низькій калорійності.

Які продукти замінити

Едвард також запропонував зробити кілька простих змін у вашій вечері. Зокрема, використовуйте цільнозерновий хліб або кіноа замість білого хліба, що підвищить вміст клітковини та забезпечить більше складних вуглеводів.

Використання помірної кількості оливкової олії для смаження картоплі та овочів може покращити щільність поживних речовин у страві. Це також зменшить надлишковий вміст жиру, який можна отримати при використанні інших видів олій.

Перехід до десертів із використанням чорного шоколаду (менше 70% какао) та фруктів, як полуниця та банани, є хорошою альтернативою традиційним різдвяним пудингам.