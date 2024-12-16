Добавьте эти продукты в праздничное меню, чтобы улучшить пищеварение и избежать болезней
На Рождество на праздничном столе должны быть полезные продукты, которые не будут вредить здоровью. Диетолог назвал основные суперфуды, которые способны снизить уровень сахара в крови и помогут избежать болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Какие овощи выбрать
Диетолог Эдвард Матер рассказал, что на праздничном столе должна быть брюссельская капуста, которую часто хвалят за впечатляющее содержание антиоксидантов, витамина К и клетчатки.
Считается, что она помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета.
Брюссельская капуста имеет высокое содержание клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ, таких как витамин К и калий. Все это способствует улучшению здоровья кишечника и костей, уменьшению воспаления, улучшению пищеварения и помогая регулировать уровень сахара в крови.
Пастернак также получил похвалу от Эдварда за похожие свойства для здоровья, включая высокое содержание витамина С. Только одна порция пастернака может обеспечить примерно 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С, которая необходима для крепкой иммунной системы.
К тому же другие овощи, такие как цветная капуста и свекла, также могут быть отличным дополнением благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантным свойствам и низкой калорийности.
Какие продукты заменить
Эдвард также предложил сделать несколько простых изменений в вашем ужине. В частности, используйте цельнозерновой хлеб или киноа вместо белого хлеба, что повысит содержание клетчатки и обеспечит больше сложных углеводов.
Использование умеренного количества оливкового масла для жарки картофеля и овощей может улучшить плотность питательных веществ в блюде. Это также уменьшит избыточное содержание жира, который можно получить при использовании других видов масел.
Переход к десертам с использованием черного шоколада (менее 70% какао) и фруктов, таких как клубника и бананы, является хорошей альтернативой традиционным рождественским пудингам.
"Рождественский период обычно предполагает много еды, и это может повлиять на пищеварительную систему. Если вас это беспокоит, добавьте йогурт и кефир в свой список покупок. Они содержат пробиотики - хорошие бактерии, что улучшает кишечную микробиоту и способствует пищеварению", - добавил эксперт.
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