Добавьте эти продукты в праздничное меню, чтобы улучшить пищеварение и избежать болезней

На Рождество на праздничном столе должны быть полезные продукты, которые не будут вредить здоровью. Диетолог назвал основные суперфуды, которые способны снизить уровень сахара в крови и помогут избежать болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Какие овощи выбрать

Диетолог Эдвард Матер рассказал, что на праздничном столе должна быть брюссельская капуста, которую часто хвалят за впечатляющее содержание антиоксидантов, витамина К и клетчатки.

Считается, что она помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета.

Брюссельская капуста имеет высокое содержание клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ, таких как витамин К и калий. Все это способствует улучшению здоровья кишечника и костей, уменьшению воспаления, улучшению пищеварения и помогая регулировать уровень сахара в крови.

Пастернак также получил похвалу от Эдварда за похожие свойства для здоровья, включая высокое содержание витамина С. Только одна порция пастернака может обеспечить примерно 25% рекомендуемой суточной нормы витамина С, которая необходима для крепкой иммунной системы.

К тому же другие овощи, такие как цветная капуста и свекла, также могут быть отличным дополнением благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантным свойствам и низкой калорийности.

Какие продукты заменить

Эдвард также предложил сделать несколько простых изменений в вашем ужине. В частности, используйте цельнозерновой хлеб или киноа вместо белого хлеба, что повысит содержание клетчатки и обеспечит больше сложных углеводов.

Использование умеренного количества оливкового масла для жарки картофеля и овощей может улучшить плотность питательных веществ в блюде. Это также уменьшит избыточное содержание жира, который можно получить при использовании других видов масел.

Переход к десертам с использованием черного шоколада (менее 70% какао) и фруктов, таких как клубника и бананы, является хорошей альтернативой традиционным рождественским пудингам.