Додайте цей продукт до сніданку і у вас стане краще рости волосся

Чому волосся випадає?

Зауважимо, що причин може бути кілька, наприклад, гормональні зміни, надмірне навантаження на шкіру голови за допомогою зачісок і навіть серйозні проблеми зі здоров’ям, такі як захворювання щитовидної залози або аутоімунні захворювання.

Експерти стверджують, що випадання від 50 до 100 пасом щодня є нормальним явищем, але якщо ви боїтеся, що волосся випаде, перш за все слід звернутися до вашого сімейного лікаря.

Якщо ви хочете мати розкішне волосся - харчування має велике значення.

Перш ніж купувати спеціальні добавки, експерт NHS пропонує зробити аналіз крові, щоб перевірити рівень феритину, який впливає на ріст волосся.

Зазначимо, що рівень феритину в організмі має бути в межах, що сприяють росту волосся, і якщо він занадто низький, ви можете змінити свій раціон, щоб підвищити його.

Які продукти сприяють росту волосся?

Щоб підвищити рівень феритину, який має вирішальне значення для росту волосся, треба включити в раціон продукти багаті залізом.

Для тих, хто вживає м'ясо і продукти тваринного походження, відмінним варіантом є нежирне червоне м'ясо, устриці і яйця.

Крім того, хорошими джерелами заліза є темні листові овочі, такі як шпинат, капуста та брокколі, а також сочевиця, квасоля, тофу та родзинки.

Однак перед прийомом препаратів заліза необхідно проконсультуватися з лікарем.