Додайте це у воду та зайві кілограми швидко підуть: достатньо однієї ложки

Що додавати у воду, аби схуднути

Перш за все варто пам'ятати про те, що для здоров'я, а не лише для схуднення, потрібно пити достатню кількість води. А зранку можна додавати у рідину яблучний оцет.

Цей метод називають "бабусиним", адже він був популярним багато років тому. Він досить бюджетний, адже оцет є майже на будь-якій кухні.

У стакан води можна додати усього одну столову ложку яблучного оцту. Цю рідину радять пити перед сніданком.

Важливо, аби вода не була занадто гарячою або холодною. До того ж рідину варто пити крізь соломинку, аби оцет не зіпсував зуби.

Така суміш нібито може впоратися із "метаболічним застоєм", а також почати жироспалювальні процеси в організмі. Якщо ж людина не любить смак оцту, можна додати у воду трохи меду.

Що буде, якщо пити оцет з водою (колаж: РБК-Україна)

Чи безпечно пити яблучний оцет - це варто врахувати

Втім, з оцтом слід бути обережними. Нутриціолог зазначає, що цей продукт може нашкодити, а саме:

призвести до затримки спорожнення шлунка

вимивати кальцій та призводити до втрати кісткової маси

провокувати опіки горла та шкіри

викликати ерозію зубної емалі.

Окрім цього, яблучний оцет погано "взаємодіє" з ліками. Саме тому враховуйте усі можливі ризики та обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.