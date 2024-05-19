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Додайте це у воду та зайві кілограми швидко підуть: достатньо однієї ложки

Що пити зранку для схуднення (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро почнеться літо, а тому багатьох цікавить відповідь на питання про те, як швидко схуднути. Втім, "чарівної палички" не існує, але є "бабусин" лайфхак, завдяки якому зайві кілограми почнуть "танути".

Як схуднути за короткий термін та втримати вагу, а також чи допоможе вода з оцтом прибрати жир, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, допис нутриціолога з ніком "nutrinatik_ua" в Instagram.

Що додавати у воду, аби схуднути

Перш за все варто пам'ятати про те, що для здоров'я, а не лише для схуднення, потрібно пити достатню кількість води. А зранку можна додавати у рідину яблучний оцет.

Цей метод називають "бабусиним", адже він був популярним багато років тому. Він досить бюджетний, адже оцет є майже на будь-якій кухні.

У стакан води можна додати усього одну столову ложку яблучного оцту. Цю рідину радять пити перед сніданком. 

Важливо, аби вода не була занадто гарячою або холодною. До того ж рідину варто пити крізь соломинку, аби оцет не зіпсував зуби. 

Така суміш нібито може впоратися із "метаболічним застоєм", а також почати жироспалювальні процеси в організмі. Якщо ж людина не любить смак оцту, можна додати у воду трохи меду.

Що буде, якщо пити оцет з водою (колаж: РБК-Україна)

Чи безпечно пити яблучний оцет - це варто врахувати

Втім, з оцтом слід бути обережними. Нутриціолог зазначає, що цей продукт може нашкодити, а саме:

  • призвести до затримки спорожнення шлунка
  • вимивати кальцій та призводити до втрати кісткової маси
  • провокувати опіки горла та шкіри
  • викликати ерозію зубної емалі.

Окрім цього, яблучний оцет погано "взаємодіє" з ліками. Саме тому враховуйте усі можливі ризики та обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, які чотири ознаки вказують, що ви вживаєте занадто багато солі.

Окрім цього, днями стало відомо, як приготувати смачний літній салат для схуднення.

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