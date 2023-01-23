Додайте в томатний соус соду і будете вражені результатом: секрет відомого шефа

Як усунути кислинку томатного соусу?

Всім відомо, що найлютіший ворог томатного соусу – це кислинка. Вона може зіпсувати його чудовий смак.

Слід знати, що кислотність буде більш менш вираженою в залежності від сорту томатів і ступеня їх зрілості. Також майте на увазі, що саме насіння концентрує більшу частину кислотності, тому його краще видаляти.

Найвідоміший прийом, який багато хто вже практикує для зниження кислотності соусу - це додавання невеликої кількості цукру. Так, це працює, але насправді цукор лише покриває кислотність, а не усуває її. Крім того, це може змінити смак соусу і зробити його надто солодким.

Тут може допомогти сода. Вона має властивість нейтралізувати кислотність продуктів і регулювати їх рН. Додаючи кілька щіпок під час приготування, ви можете підсолодити соус, не змінюючи його смаку.

Ви побачите кілька бульбашок, що утворюються на поверхні соусу, що свідчить про перебіг хімічної реакції.

Якщо у вас немає під рукою харчової соди, ви завжди можете приготувати помідори зі свіжою морквою або фініками, щоб надати їм природної солодкості, яка скоригує кислотність.

Поради для ароматності соусу

Виберіть правильні помідори. Ваш соус можна приготувати з дуже стиглих, очищених та подрібнених свіжих помідорів або цілих консервованих помідорів.

З іншого боку, ніколи не беріть томатне пюре як основу для соусу. Найкращі помідори – це помідори з низьким вмістом води та невеликою кількістю насіння, такі як томати Сан-Марцано, Біг Мама, Рома чи Джульєтта. Помідори чері також дуже ароматні.