Добавьте в томатный соус соду и будете поражены результату: секрет известного шефа

Как устранить кислинку томатного соуса пищевой содой?

Всем известно, что злейший враг томатного соуса — это кислинка. Она может испортить его превосходный вкус.

Следует знать, что кислотность будет более или менее выраженной в зависимости от сорта томатов и степени их зрелости. Также имейте в виду, что именно семена концентрируют большую часть кислотности, поэтому их лучше удалять.

Самый известный прием, который многие уже практикуют для снижения кислотности соуса - это добавление небольшого количества сахара. Да, это работает, но на самом деле сахар только покрывает кислотность, а не устраняет ее. Кроме того, это может изменить вкус соуса и сделать его слишком сладким.

Тут может помочь сода. Она обладает свойством нейтрализовать кислотность продуктов и регулировать их рН. Добавляя несколько щепоток во время приготовления, вы можете подсластить соус, не изменяя его вкус.

Вы увидите несколько пузырьков, образующихся на поверхности соуса, что свидетельствует о протекании химической реакции.

Если у вас нет под рукой пищевой соды, вы всегда можете приготовить помидоры со свежей морковью или финиками, чтобы придать им естественную сладость, которая скорректирует кислотность.

Советы для ароматности соуса

Выберите правильные помидоры. Ваш соус можно приготовить из очень спелых, очищенных и измельченных свежих помидоров или целых консервированных помидоров.



С другой стороны, никогда не берите томатное пюре в качестве основы для соуса. Лучшие помидоры — это помидоры с низким содержанием воды и небольшим количеством семян, такие как томаты Сан-Марцано, Биг Мама, Рома или Джульетта. Помидоры черри тоже очень ароматные.