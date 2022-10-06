Додайте кілька крапель цього засобу в пральну машину і рушники знову будуть м'якими

Часто після прання рушники втрачають свою м'якість. На щастя, є натуральний засіб, якій допоможе вирішити таку проблему та зробить їх знову пухнастими.
Про це пише SantePlus.
Використайте офірну олію евкаліпта
Налийте приблизно десять крапель ефірної олії евкаліпта у відділення для пом’якшувача тканин у пральній машині.
Цей інгредієнт здатний ефективно дезінфікувати рушники, надаючи їм особливо приємний запах. Завдяки своїм пом’якшувальним і очищувальним властивостям олія робить речі м’якими та без плям.
Білий оцет
Він чудово працює в поєднанні з пом’якшувальними властивостями евкаліптової олії. До того ж він прибере з рушників неприємний запах.
Потрібно додати склянку білого оцту та евкаліптової олії у відділення для пом’якшувача. Вміле поєднання зробить рушники бездоганно м’якими на дотик.
Періть при температурі 30°C
Щоб пом’якшити рушники в пральній машині, потрібно встановити 30°C, замість 60°C. Прання при низькій температурі є більш екологічним і зберігає м’якість тканин.
Уникайте перевантаження барабана
Багато піддаються спробі помістити в барабан якомога більше одягу. Однак, ефективність прання знижується, тому що речі не матимуть достатньо місця для переміщення.
Наприклад, якщо пральна машина на 7 кг, то рекомендовано завантажувати не більше 5 великих рушників за раз.
Раніше ми називали способи, які допоможуть економити гроші під час прання.
Також ми писали, чому досвідчені господині не використовують режим швидкого прання.