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Додайте кілька крапель цього засобу в пральну машину і рушники знову будуть м'якими

Як пом'якшити рушники під час прання (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто після прання рушники втрачають свою м'якість. На щастя, є натуральний засіб, якій допоможе вирішити таку проблему та зробить їх знову пухнастими.

Про це пише SantePlus.

Використайте офірну олію евкаліпта

Налийте приблизно десять крапель ефірної олії евкаліпта у відділення для пом’якшувача тканин у пральній машині.

Цей інгредієнт здатний ефективно дезінфікувати рушники, надаючи їм особливо приємний запах. Завдяки своїм пом’якшувальним і очищувальним властивостям олія робить речі м’якими та без плям.

Інші способи для пом'якшення рушників

Білий оцет

Він чудово працює в поєднанні з пом’якшувальними властивостями евкаліптової олії. До того ж він прибере з рушників неприємний запах.

Потрібно додати склянку білого оцту та евкаліптової олії у відділення для пом’якшувача. Вміле поєднання зробить рушники бездоганно м’якими на дотик.

Періть при температурі 30°C

Щоб пом’якшити рушники в пральній машині, потрібно встановити 30°C, замість 60°C. Прання при низькій температурі є більш екологічним і зберігає м’якість тканин.

Уникайте перевантаження барабана

Багато піддаються спробі помістити в барабан якомога більше одягу. Однак, ефективність прання знижується, тому що речі не матимуть достатньо місця для переміщення.

Наприклад, якщо пральна машина на 7 кг, то рекомендовано завантажувати не більше 5 великих рушників за раз.

Раніше ми називали способи, які допоможуть економити гроші під час прання.

Також ми писали, чому досвідчені господині не використовують режим швидкого прання.

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