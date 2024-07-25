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Додаток Apple Maps тепер доступний для всіх в Інтернеті

Apple Maps запустили веб-версію, щоб скласти конкуренцію Google (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Apple Maps нарешті доступний у веб-версії! В рамках бета-тестування, запущеного в середу вдень, тепер ви можете отримувати інструкції для водіїв та пішоходів, а також переглядати рейтинги та відгуки з веб-версії Apple Maps у настільному або мобільному браузері.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Деталі оновлення

Доступ до Apple Maps здійснюється через сайт beta.maps.apple.com. Ви можете виконувати більшість функцій, доступних в iOS-версії додатка, включаючи перегляд путівників, замовлення їжі безпосередньо з Maps, вивчення міст та отримання інформації про різні заклади.

Apple повідомляє, що в найближчі місяці планується додати додаткові функції, такі як "Look Around" (Озирнутися).

Веб-версія Apple Maps поки доступна лише англійською мовою і сумісна з Safari та Chrome на Mac та iPad, а також з Chrome та Edge на ПК з Windows. У майбутньому Apple планує додати підтримку інших мов, браузерів та платформ.

Компанія зазначає, що всі розробники, які використовують інструмент MapKit JS, можуть створювати посилання на Maps у веб-версії.

Як розвивався додаток

З моменту запуску Apple Maps на iPhone в 2012 році Apple поступово додає нові функції в сервіс, включаючи докладні карти міст, шляхи з кількома зупинками, велосипедні маршрути, маршрути для електромобілів і автономну навігацію.

Раніше версії Apple Maps були доступні в мережі завдяки роботі розробників, які використовували API для створення карт для таких сайтів, як DuckDuckGo.

Офіційна поява сервісу у веб-версії є великим кроком вперед і може допомогти додатку конкурувати з Google Maps, доступним з веб-браузерів вже багато років.

Читайте також, як додати зупинку на маршруті в Google Maps за допомогою двох простих способів.

А ще ми писали, що в Google Maps з'являться нові важливі функції.

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