У додатку Monobank зникла популярна функція: що змінилося для українців

Як тепер сплачувати рахунки за газ через додаток Монобанку

Так, представники фінансової установи відповіли, що якщо компанії не потрібно отримувати показники лічильника, то банк не матиме можливості їх вказувати в додатку.

Сама компанія "Нафтогаз" не займається показниками, ними займаються компанії з розподілу газу, саме тому є можливість вказати показники лічильника.

Також українцям важливо знати, що це застаріла схема, коли вводяться свідчення лічильника на сайті банку, де ви оплачуєте комуналку.

"Це застаріла схема, коли у призначення платежу вписуються показання лічильника, а відповідно вам банк пропонує для них форму. Практично всі перейшли на передачу через сайт, чат-боти або самостійно по телефону роботу. my.gas.ua отримує дані від місцевої газорозподільної компанії, ви повинні дізнатися у них, як передавати свідчення", - наголосили українці у коментарях.

Як передати показники Нафтогазу