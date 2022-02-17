Дочери Фреймут - 16: как выглядит сейчас дизайнер и феминистка Злата Митчелл

Ольга призналась, что из-за ее карьеры Злате пришлось быстро повзрослеть, но годы с ней были очень счастливыми.

"Злата, тебе 16! Мне всегда казалось, что не я тебя воспитывала, а ты меня. Вот так у нас с тобой все наоборот. Но эти годы - самые счастливые, самые дерзкие. Какая она у вас взрослая! - говорили люди о Злате, когда та в 5 лет перечисляла лекарства из длинного списка, приписанное ей от воспаления легких. Я тогда радовалась таким комментариям, хотя, когда твоего ребенка называют "взрослым", есть причина задуматься, а где же его детство? А детство невозможно без мамы, и не обязательно быть сиротой. Остаться без детства можно, когда мама занимается сияющей карьерой", - написала Фреймут.

Фреймут трогательно поздравила дочь Злату с 16-летием (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведущая также душевно призналась дочери в любви.

"Да, Злата, не все в моем материнстве с тобой было хрестоматийным. Будь счастливой и благословенной Господом! В тебе галицкая и шотландская кровь, ты горда и несокрушима. Люблю тебя forever and one day. Моя прекрасная девочка", - эмоционально добавила Ольга.

Напомним, у Фреймут трое детей. Своего первенца Злату она родила 17 февраля 2006 в Лондоне от британца Нила. Но от него ведущая ушла, будучи беременной. Правда, впоследствии общению отца и дочки она не препятствовала.

Девочка растет весьма самостоятельной - сейчас она без родителей живет и учится возле Лос-Анджелеса, в школе-интернате. Злата увлекается дизайном - у нее уже есть собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING и был показ коллекции. Также известно, что юная бизнес-леди увлекается танцами и неоднократно участвовала в разных постановках.

Кроме того, сама Митчелл называет себя хореографом и феминисткой. В своем Instagram, где у нее уже 44,6 тысяч подписчиков, девушка делится яркими кадрами из своей жизни.

Предлагаем посмотреть, как живет и выглядит дочь Оли Фреймут Злата Митчелл:

Как выглядит 16-летняя дочь Оли Фреймут Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)