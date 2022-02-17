Доньці Фреймут - 16: як виглядає зараз дизайнер і феміністка Злата Мітчелл

Ольга зізналася, що через її кар'єру Златі довелося швидко подорослішати, але роки з нею були дуже щасливими.

"Злата, тобі 16! Мені завжди здавалося, що не я тебе виховувала, а ти мене. Ось так у нас з тобою все навпаки. Але ці роки - найщасливіші, найзухваліші, най... Роки, виконані на фортісімумі. Яка вона у вас доросла! - Казали люди про Злату, коли та в 5 років перераховувала ліки з довгого списку, приписаних їй від запалення легенів. Я тоді раділа таким коментарям, хоча, коли твою дитину називають "дорослою", є причина задуматися, а де ж її дитинство? А дитинство неможливе без мами, і не обов'язково для цього бути сиротою. Залишитися без дитинства можна, коли мама займається осяйною кар'єрою", - написала Фреймут.

Фреймут зворушливо привітала дочку Злату з 16-річчям (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча також душевно зізналася доньці в коханні.

"Так, Злата, не все в моєму материнстві з тобою було хрестоматійним. Будь щасливою і благословенною Господом! В тобі галицька і шотландська кров, ти горда і незламна. Люблю тебе forever and one day. Моя прекрасна дівчинка", - емоційно додала Ольга.

Нагадаємо, у Фреймут троє дітей. Свого первістка Злату вона народила 17 лютого 2006 року в Лондоні від британця Ніла. Але від нього ведуча пішла, будучи вагітною. Правда, згодом спілкуванню батька і доньки вона не перешкоджала.

Дівчинка росте вельми самостійною - зараз вона без батьків живе і вчиться біля Лос-Анджелеса, в школі-інтернаті. Злата захоплюється дизайном - у неї вже є власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING і був показ колекції. Також відомо, що юна бізнес-леді захоплюється танцями і неодноразово брала участь в різних постановках.

Крім того, сама Мітчелл називає себе хореографом і феміністкою. У своєму Instagram, де у неї вже 44,6 тисяч підписників, дівчина ділиться яскравими кадрами зі свого життя.

Пропонуємо подивитися, як живе і виглядає донька Олі Фреймут Злата Мітчелл:

Як виглядає 16-річна донька Олі Фреймут Злата Мітчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)