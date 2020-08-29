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Доченька украинского героя поразила всех стихотворением: флаг папа привез ей с войны

Автор: Владимир Костырин

Девочка трогательно прочитала стих о любви к Украине

Дочь ветерана АТО прочитала проникновенное стихотворение о любви к Украине, держа в руках флаг, привезенный отцом с передовой на Донбассе. Чувственная поэзия в устах ребенка поразила сеть трогательной искренностью и вызвала восторженные отзывы.

Видео с декламацией стихотворения девочкой опубликовал Александр Колым в своем Twitter.

"Это Марта, она держит флаг, который привез ее отец с войны в 2014 году", - рассказал он.

Стихотворение называется "Не хохлушка"

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Відчуваю себе не хохлушкою
Не без племені, чи без роду
Українка - від кінчиків пальців
Донька славного свого народу
Нескореного в війнах
Не вбитого, не змореного
В тюрмах, в кайданах
А воскреслого, з кров'ю вмитого
Сином славного отамана
Я щоранку до Бога молюся
Щоб мою захистив країну
Де житами поля колосяться
Де літа мої, де і зими
Як росою вмиваються трави
Сонцем ясним зігріються квіти
Україною я пишаюся
Україно, ми ж твої діти!
Як до мами до тебе тулимось
І під стягом твоїм збираємось
І за долею твоєю журимось
Україною, тобою пишаємось!
Хай у долі твоїй стільки вистраждано
Сліз, горя, плачу і криків
Але віримо - тут ти вистоїш
Бо майбутнє твоє - велике
Відчуваю себе не хохлушкою
Українкою звуся в світі
А у нас найцінніша гордість
Молитва в душі й на граніті.

Видео: Дочь украинского военного поразила патриотическим стихом

В сети восхищаются девочкой и отмечают, что ребенок читал стих от души и от сердца. Также в комментариях пишут, что с такими детьми можно не переживать за будущее Украины.

  • Молодчинка!
  • С надрывом говорит. Видно, что через сердце все пропускает. Хорошая талантливая девочка. Счастливой ей доли!
  • Гордость за такого ребенка
  • Как вообще это сокровище можно оставить без отца?!
  • Побольше бы было таких детишек в нашей стране, тогда бы можно свободно выдохнуть и не переживать за будущее Украины
  • Невероятно
  • Солнышко. Ради них будем бороться дальше!

Фото: скрин комментариев twitter.com/Oleksandr_Kolym

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