Донечка українського героя вразила усіх віршем: прапор тато привіз їй з війни

Донька ветерана АТО прочитала проникливий вірш про любов до України, тримаючи в руках прапор, привезений батьком з передової на Донбасі. Чуттєва поезія в устах дитини вразила мережу зворушливою щирістю і викликала захоплені відгуки.

Відео з декламацією вірша дівчинкою опублікував Олександр Колим у своєму Twitter.

"Це Марта, вона тримає прапор, який привіз її татко з війни в 2014 році", - розповів він.

Вірш називається "Не хохлушка"

Відчуваю себе не хохлушкою

Не без племені, чи без роду

Українка - від кінчиків пальців

Донька славного свого народу

Нескореного в війнах

Не вбитого, не змореного

В тюрмах, в кайданах

А воскреслого, з кров'ю вмитого

Сином славного отамана

Я щоранку до Бога молюся

Щоб мою захистив країну

Де житами поля колосяться

Де літа мої, де і зими

Як росою вмиваються трави

Сонцем ясним зігріються квіти

Україною я пишаюся

Україно, ми ж твої діти!

Як до мами до тебе тулимось

І під стягом твоїм збираємось

І за долею твоєю журимось

Україною, тобою пишаємось!

Хай у долі твоїй стільки вистраждано

Сліз, горя, плачу і криків

Але віримо - тут ти вистоїш

Бо майбутнє твоє - велике

Відчуваю себе не хохлушкою

Українкою звуся в світі

А у нас найцінніша гордість

Молитва в душі й на граніті.

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У мережі захоплюються дівчинкою та зазначають, що дитина читала вірш від душі й від серця. Також у коментарях пишуть, що з такими дітьми можна не переживати за майбутнє України.

Молодчинка!

З надривом говорить. Видно, що все пропускає через серце. Хороша талановита дівчинка. Щасливої їй долі!

Гордість за таку дитину

Як взагалі це скарб можна залишити без батька?!

Побільше б було таких дітей у нашій країні, тоді б можна вільно видихнути та не переживати за майбутнє України

Неймовірно

Сонечко. Заради них будемо боротися далі!

Фото: скрін коментарів twitter.com/Oleksandr_Kolym

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