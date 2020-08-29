Донечка українського героя вразила усіх віршем: прапор тато привіз їй з війни

Дівчинка зворушливо прочитала вірш про любов до України
Донька ветерана АТО прочитала проникливий вірш про любов до України, тримаючи в руках прапор, привезений батьком з передової на Донбасі. Чуттєва поезія в устах дитини вразила мережу зворушливою щирістю і викликала захоплені відгуки.
Відео з декламацією вірша дівчинкою опублікував Олександр Колим у своєму Twitter.
"Це Марта, вона тримає прапор, який привіз її татко з війни в 2014 році", - розповів він.
Вірш називається "Не хохлушка"
Відчуваю себе не хохлушкою
Не без племені, чи без роду
Українка - від кінчиків пальців
Донька славного свого народу
Нескореного в війнах
Не вбитого, не змореного
В тюрмах, в кайданах
А воскреслого, з кров'ю вмитого
Сином славного отамана
Я щоранку до Бога молюся
Щоб мою захистив країну
Де житами поля колосяться
Де літа мої, де і зими
Як росою вмиваються трави
Сонцем ясним зігріються квіти
Україною я пишаюся
Україно, ми ж твої діти!
Як до мами до тебе тулимось
І під стягом твоїм збираємось
І за долею твоєю журимось
Україною, тобою пишаємось!
Хай у долі твоїй стільки вистраждано
Сліз, горя, плачу і криків
Але віримо - тут ти вистоїш
Бо майбутнє твоє - велике
Відчуваю себе не хохлушкою
Українкою звуся в світі
А у нас найцінніша гордість
Молитва в душі й на граніті.
Відео: Донька українського військового вразила патріотичним віршем
У мережі захоплюються дівчинкою та зазначають, що дитина читала вірш від душі й від серця. Також у коментарях пишуть, що з такими дітьми можна не переживати за майбутнє України.
Фото: скрін коментарів twitter.com/Oleksandr_Kolym
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