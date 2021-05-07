Дочь судьи, студентка юрфака университета Шевченко назвала украинцев "быдлом" и забыла, чей Крым (видео)

Речь идет о студентке третьего курса Института права КНУ имени Т. Шевченко, которая обучается на заочной форме на юридическом факультете.

Анастасия с ником "konstanta00" опубликовала видео перед походом на пляж, в котором высказалась в поддержку скандального российского рэпера Басты, приехавшего в Киев для выступления. Артиста девушка называет одним из своих самых любимых исполнителей. Студентка решила "защитить" иностранного музыканта, который из-за своего незаконного посещения оккупированного Крыма ранее имел запрет на въезд в Украину.

"Я читаю в новостях, что ему доказывают и рассказывают, что Крым - наш, бегают за ним, не дают человеку отдохнуть в заведениях каких-то. Какое-то наше быдло украинское! Угомонитесь! Он артист, то что он выступал в Крыму - это ничего, бл**ь, вообще не значит. Он уже не наш. Смиритесь с этим, бл**ь! Про**али! Вот... А потом эти новости о денежных вознаграждениях за место нахождение его. Вы что, вообще там еб**улись!? Вообще конченные!? Фу, позор, украинцы, вообще - позор!" - сказала Анастасия.

По ее мнению, в Украину "из нормальных исполнителей уже почти никто не приезжает".

"Кого нам слушать? Наше украинское де**мо слушать? Я не выдержу. У меня уши вянут от этого де**ма", - озвучила студентка свое отношение к украинским артистам и музыке.

Видео девушка выложила в своем Instagram, которое возмущенные граждане распространили в сети, чтобы "прославить" Анастасию за ее высказывания. Предупреждаем, присутствует ненормативная лексика!

Видео: студентка юрфака университета Шевченко назвала украинцев "быдлом" и заявила, якобы Крым - не Украина

"Уважаемый Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, прошу взять на контроль. Она и дальше продолжает снимать видео в таком стиле об украинцах и Украине. Позор, что она еще и является нашей студенткой... За такое нужно тоже нести ответственность. Поэтому, ждем ответ от университета и от Национальной полиции", - пишет Исламова.

По данным Михаила Жернакова из общественной организации по внедрению реформ в сфере правосудия, Анаставия - дочь судьи Печерского суда Кристины Константиновой.

"И когда видео начало распространяться, подтвердила, что действительно так считает и "может подписаться под каждым словом"", - написал он в Facebook.

Жернаков также рассказал, что мать девушки недавно "незаконно отправила под домашний арест Филимонова и Ратушного. А раньше позволяла обыски у Автомайдана".

В сети также выложили скрин с постом Анастасии с рассказом о себе. Девушка написала, что ей 20 лет, она родилась и проживает в Киеве. Учится на юридическом факультете на заочке на 3-м курсе в университете Шевченко. Ранее работала в адвокатском объединении.

Скрины поста (facebook.com/anna.islamova.71)