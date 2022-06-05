Дочь Невзорова ненавидит украинцев и талдычит про "братские народы"

Дочь Невзорова - путинистка и не скрывает этого

Полина ведет в Telegram страницу, где выдает один за одним пропагандистские фейки.

Женщина "разоблачает" "фашистов и нацистов", которые якобы развязали войну между "братскими народами".

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В каких отношениях Полина со знаменитым отцом

С Александром Невзоровым, осудившим вторжение РФ, за что получившим уголовное дело на территории россии, Полина не общается.

Будущая любительница Путина родилась в 1981 году от первого брака Невзорова с библиотекарем Натальей. Когда девочке было 9 лет отец ушел из семьи после скандала, и прекратил общение с ней.

Фото: Полина Невзорова (t.me/nevzorovapolina)

Позже он говорил, что общался бы с дочерью, но этому мешают их разные взгляды. Александр Глебович - убежденный атеист, а его дочь с мужем - приверженцы православия.

Фото: Невзоров с дочерью (uznayvse)

"Я в принципе общался бы с ней. Полина сама по себе хорошая, замечательная. Но у них там в семье все сильно повернуты на православии. А когда мне начинают чего-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать. Вообще избегаю общения с верующими людьми", - сказал Невзоров в одном из интервью.

Полина стала актрисой, но карьера не задалась

Невзорова закончила театральный вуз, сыграла в нескольких фильмах, и то - второстепенные роли.

Позже она вышла замуж за звезду "Бумера" Сергея Горобченко и стала рожать. У них три сына и четыре дочери, родившиеся с 2010-го по 2017-й год.

Фото: Полина Невзорова с мужем (kulturologia)

Муж Полины тоже "победоносец"

Актер хоть и имеет украинские корни, но твердит, что его "дед воевал против фашистов" и теперь история повторяется. Горобченко поддержал убийство украинцев и выдал на гора бред про "братские народы"

"Россияне и украинцы - это один народ. У нас один корень - православная Русь", - заявил артист.

Фото: Сергей Горобченко с детьми (kulturologia)

Тем временем Невзоров и его жена стали украинцами

Александр Невзоров и его третья жена Лидия Маслова (в браке с 1991 года) получили украинское гражданство. Они воспитывают 15-летнего сына Александра.

Фото: Невзоров с женой Лидией (wellnesso)