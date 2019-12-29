Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж за студента: новые фото со свадьбы

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж за молодого человека, который учится с ней в мединституте А. А. Богомольца. 22-летняя Бася (так ласково называл ее папа) показала новые снимки со свадьбы и с девичника, который она устроила с подругами накануне бракосочетания.

Напомним, пара сыграла довольно роскошную свадьбу под Киевом в загородном ресторане 20 декабря. Избранника Марии-Барбары зовут Виктор Тур, парень из состоятельной семьи, его отец - глава сельсовета села Иванков Киевской области.

На девичник к Барбаре (судя по табличке с именами жениха и невесты, девушка предпочитает, чтобы к ней обращались именно так) пришли близкие подруги. А цветом вечеринки стал красный и его оттенки. Сама же тогда еще будущая невеста была в белом коротком платьице с фатой на голове.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара на девичнике (фото: instagram.com/miss___mariya/)

Интересным фактом является то, что имя Барбара дал девочке папа, который в юности был поклонником актрисы Барбары Брыльской. Мария-Барбара - единственная дочь Андрея Кузьменко, что погиб 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области.

Также девушка в соцсети опубликовала новые трогательные фото, сделанные, очевидно, во время сборов под венец. Девушка позирует со свадебной прической и макияжем в белом халате.

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара (фото: instagram.com/miss___mariya/)