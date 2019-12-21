Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: в сеть попали фото

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж. 22-летняя единственная дочка покойного артиста связала себя узами брака с молодым человеком по имени Виктор. Об этом торжественном событии в жизни девушки сообщил на своей Instagram-странице украинский певец DZIDZIO. Также исполнитель опубликовал снимок, на котором он позирует вместе со счастливыми молодоженами.

"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася — единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью, за все те годы, которые они проживут в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре!!!" — написал DZIDZIO.

Напомним, что именно так ласково - Бася, называл Кузьма свою любимую дочь. Когда он погиб ей было всего 17 лет.

На снимке Мария-Барбара держит в руках огромный букет белых роз и счастливо улыбается. Компанию на фото ей составили ее муж Виктор и DZIDZIO.

Дочка Кузьмы вышла замуж (фото: instagram.com/dzidzio)

Мария-Барбара в данный момент живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, ее мечта стать дерматологом.

Еще один снимок со свадьбы DZIDZIO показал в Instagram-stories.

"Поздравляем молодых", - подписал кадр певец.

Дочка Кузьмы вышла замуж (фото: instagram.com/dzidzio)