Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж за сына главы сельсовета: новые фото со свадьбы

Дочь Кузьмы Скрябина недавно вышла замуж за молодого человека по имени Виктор. 22-летнюю Марию-Барбару и ее супруга пришел поздравить DZIDZIO, а также канал 1+1 с Катей Осадчей. Что известно о избраннике дочери Андрея Кузьменко - в материале Styler.

Молодого человека зовут Виктор Тур, он учится вместе с Марией-Барбарой в медицинском университете имени А. А. Богомольца. Судя по всему, молодые люди познакомились во время учебы. Девушка уже заканчивает вуз и хочет стать дерматологом.

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж (фото: instagram.com/miss___mariya)

Пара сыграла довольно роскошную свадьбу 20 декабря за Киевом в ресторане неподалеку от Оболонского района столицы. Судя по табличке-приглашении на мероприятие, девушка предпочитает, чтобы ее назвали Барбара. Это имя ей дал Андрей Кузьменко в честь кумира его молодости польской актрисы Барбары Брыльской. Папа ласково называл девочку Басей.

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж (коллаж: РБК-Украина)

Профиль молодого человека в Instagram закрыт, но его младшая сестра Наталья, студентка Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, постит много снимков с братом. Брат с сестрой очень дружны, к такому выводу можно прийти исходя из соцстранички девушки.

"Мой Витя. Мой Брат. Я счастлива, потому что в какую-либо минуту могу подойти к тебе и просто обнять. Чувствую, что у меня есть настоящий защитник, который никому не позволит обидеть свою младшую sister. Не могу представить своей жизни без тебя", - трогательно пишет о молодом человеке младшая сестра.

Виктор Тур с сестрой Натальей (фото: instagram.com/natali_tur)

Кроме того, у сестры супруга Марии-Барбары в Instagram есть снимок, на котором он запечатлен с тремя девушками, подписанными, как его сестры.

Виктор Тур с сестрами (фото: instagram.com/natali_tur)

Судя по всему, Виктор выходец из довольно обеспеченной семьи. В Едином государственном реестре деклараций есть данные об Анатолии Туре, который, вероятно, является отцом молодого человека. Анатолий Тур - глава сельсовета села Иванков Киевской области.

На Анатолия Тура записана квартира в 70 м кв. в Борисполе, дом в Иванкове с таким же метражом и 8 земельных участков под Киевом. Кроме того, в декларации записаны 10 тысяч долларов на него и 5 тысяч долларов на его жену Екатерину.

В профиле Марии-Барбары появились новые трогательные фото со свадьбы.

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж (фото: instagram.com/miss___mariya)