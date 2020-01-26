Дочь Коби Брайанта погибла: ей было 13 лет

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Оказалось, что вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джанна Мария. Кроме знаменитого баскетболиста Лос-Анджелес Лейкерс и его дочери на борту вертолета было 3 человека.

Крушение вертолета произошло сегодня, 26 января, утром в Калабасасе - городе, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Гибель 41-летнего Коби Брайанта официально подтвердили власти.

В США погиб Коби Брайант вместе с дочерью (фото: twitter.com/LHSLASD)

Инцидент произошел около 10:00. Вертолет Sikorsky S-76, в котором находился звезда НБА вместе с дочерью, упал на холмы. В этой катастрофе никто не выжил. У Брайанта остались жена Ванесса Лэйн и дочери Бьянка Белла, Наталия Даймэнт и годовалая Капри.

Новость о смерти легенды баскетбола сообщили все мировые СМИ. При этом близкие и родные баскетболиста пока никак не прокомментировали трагедию.

Мировые звезды спорта не верят, что Брайанта больше нет. Трагическую новость также прокомментировал певец Джастин Бибер, которому врачи поставили страшный диагноз - болезнь Лайма, президент США Дональд Трамп и другие.

Коби Брайант считается одним из величайших игроков НБА. За свою 20-летнюю карьеру он играл за команду Лос-Анджелес Лейкерс на позиции атакующего защитника. В 2015 году он завершил свою спортивную карьеру.