Дочь Добкина показала видео с VIP-концерта MARUV: танцевала под сценой

Дочь Добкина похвасталась кадрами с выступления MARUV (коллаж РБК-Украина)

Дочь нардепа Михаила Добкина Алла показала видео с выступления MARUV (Анны Корсун) на VIP-вечеринке. Эпатажная артистка исполняла свои хиты на мероприятии, посвященному празднованию дня рождения сына бывшего депутата Дмитрия Добкина Ильи.

Алла Добкина-Гуревич опубликовала кадры в своем Instagram в stories.

Как видно на видео, дочь политика танцевала под песни MARUV возле сцены и даже слегка подпевала, активно снимая концертный номер. Артистка выступала в ярко-красных и черных провокационных облегающих нарядах, как и у других участников ее шоу-балета.

Видео: Дочь Добкина Алла на VIP-концерте MARUV

Алла не только развлекалась на пати в Киеве, но и сама выступала перед гостями как певица ADMood (сценический псевдоним дочери Добкина) в стильном зеленом пиджаке под черный облегающий топ и брюки.

Алла Добкина (фото: instagram.com/dobkinaofficial)

На праздничном мероприятии она делала селфи со своим отцом, танцевала, позировала с именинником и показывала праздничный торт со свечами.

Алла Добкина показала, как отпраздновали день рождения двоюродного брата Ильи (фото: instagram.com/stories/dobkinaofficial)

Напомним, что старшая дочь Михаила Добкина Алла несколько лет назад вышла замуж, и родила сына, которого назвали в честь дедушки - Марк.

Ранее сообщалось, что дочка скандального Добкина собралась в политику - девушка заявила, что готова пойти по папиным стопам.