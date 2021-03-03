Добрынин прокомментировал участие в российском "Холостяке": долго думал
В последние дни украинцы негодуют из-за новости о том, что телеведущий и бывший "Холостяк 9" Никита Добрынин стал новым ведущим российского шоу "Холостяке", в котором принимает участие рэпер Тимати.
Никита Добрынин прокомментировал свое решение в новом посте в Instagram.
Он признался, что приглашение телеканала ТНТ на роль ведущего российского "Холостяка" была для него неожиданностью, и он долго думал об этом, но решился согласиться.
"Меня пригласили поучаствовать в шоу "Холостяк", которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться ли. Согласился", - заявил Добрынин.
Он отметил, что понимал, сколько украинских артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию, но он хочет, чтобы в мире было больше любви и веры.
"Наша история с Дашей - это история которой важно делиться. И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви", - добавил Добрынин.
Никита Добрынин со своей беременной женой (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Он также рассказал, что еще со школы мечтал работать на радио и телевидении. В 16 лет он получил первую работу на радио Буковина в Черновцах.
Во время учебы на первых курсах университета он решил переехать в Киев, где заново начал реализовывать свою мечту.
Стоит отметить, что жена Добрынина Даша Квиткова поддержала своего возлюбленного, от которого ждет первенца.
"Счастлива, что ты мой муж. Спасибо, что семья у тебя всегда на первом месте. Горжусь и люблю, мой лучший̆ ведущий̆", - отметила Даша.
Пользователи сети прокомментировали участие Добрынина в российском "Холостяке".
- Разочарование. Не важно, о чем шоу, а работать в стране-агрессоре, платить налоги от работы в их армию, развлекать и поднимать их просмотры - это точно не о любви, по крайней мере к своей стране, которая, кстати, и сделала вас популярным. Конечно же, пиар и деньги, которые заплатили, для вас важнее, чем все это;
- Очень расстроена таким вашим решением... Складывалось о вас лучшее впечатление;
- Ну конечно, какая политика - это же такой шанс, зарекомендовать себя в стране оккупанта;
- Это не о любви, а о продажности;
- Ох... Всегда поддерживала вашу пару и рада за вашу любовь. Но больше была бы рада, если бы вы, Никита, проявили принципиальность и не участвовали в шоу в стране-оккупанте. Очень жаль. Я тоже разочарована;
- Серьезно? Никакой политики? Еще скажите, что войны нет, что люди не гибнут. Разве Тимати не тот, кто яро поддерживает всю политику кремля и при каждом удобном случае кричит: "Путин лучший!"? Не лучшее решение, особенно в такое время.
Напомним, Игорь Кондратюк раскритиковал Никиту Добрынина за то, что он согласился вести российское шоу "Холостяк".
Ранее Кондратюк резко высказался о сделках "Квартала 95" и "Дизель Шоу" с росТВ.