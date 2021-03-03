Добринін прокоментував участь в російському "Холостяку": довго думав

В останні дні українці обурюються через новини про те, що телеведучий і колишній "Холостяк 9" Микита Добринін став новим ведучим російського шоу "Холостяк", в якому бере участь репер Тіматі.

Він зізнався, що запрошення телеканалу ТНТ на роль ведучого російського "Холостяка" була для нього несподіванкою, і він довго думав про це, але наважився погодитися.

"Мене запросили взяти участь у шоу "Холостяк", яке знімається за франшизою Warner Brothers по всьому світу. Повідомлення від команди розважального ТНТ було для мене несподіванкою, і я довго думав чи погоджуватися. Погодився", - сказав Добринін.

Він зазначив, що розумів, скільки українських артистів та ведучих у подібній ситуації отримали негативну реакцію, але він хоче, щоб у світі було більше любові і віри.

"Наша історія з Дашею - це історія якою важливо ділитися. І тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання", - додав Добринін.

Микита Добринін зі своєю вагітною дружиною (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Він також розповів, що ще зі школи мріяв працювати на радіо і телебаченні. У 16 років він отримав першу роботу на радіо Буковина в Чернівцях.

Під час навчання на перших курсах університету він вирішив переїхати в Київ, де заново почав реалізовувати свою мрію.

Варто зазначити, що дружина Добриніна Даша Квіткова підтримала свого коханого, від якого чекає первістка.

"Щаслива, що ти мій чоловік. Спасибі, що сім'я у тебе завжди на першому місці. Пишаюся і люблю, мій кращий ведучий", - зазначила Вона.

Користувачі мережі прокоментували участь Добриніна в російському "Холостяку".