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Доброволец с позывным "Волк" уничтожил своими руками десяток оккупантов: что о нем известно

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 09:39
Доброволец с позывным "Волк" уничтожил своими руками десяток оккупантов: что о нем известно Фото: Украинец уничтожил 12 военных РФ (gur.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Украинец с позывным "волк" с начала войны примкнул к украинским военным и разведчиками и уничтожил 12 российских захватчиков.

Главное управление разведки Миноброны рассказало о героизме добровольца, который без колебаний уничтожал россиян.

Что известно о герое

Фамилия и имя украинца по понятным причинам не называется.

Мужчина находился в одном из самых горячих городов Киевской области с самого начала широкомасштабной агрессии России против Украины. Он занял твердую позицию по отражению врага и начал выполнять задачи в интересах разведки и ВС Украины на период войны.

После вхождения оккупационных войск предоставлял точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории.

Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. В результате он ликвидировал 12 военнослужащих противника, которые были вовлечены в боевое патрулирование и охрану вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и состав медикаментов и горючего.

Кроме того, во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева, с дистанции около 100 метров на заранее выбранной позиции, нанес поражение личному составу противника, который находился в танке.

Отдельно "Волк" помогал эвакуироваться гражданскому населению, среди которых были дети.

“Точное количество выведенных мною из "красной" зоны людей - 23 человека. 9 из них дети. Не стоит это освещать и озвучивать. Это лишнее. Главное, все живы!! Мне все звонят каждое утро. По очереди”, - рассказал он скромно по телефону.

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