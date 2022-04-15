Доброволець з позивним "Вовк" знищив своїми руками десяток окупантів: що про нього відомо

Українець з позивним "Вовк" з початку війни приєднався до українських військових і розвідниками і знищив 12 російських загарбників.

Головне управління розвідки Міноборони розповіло про героїзм добровольця, який без вагань знищував росіян.

Що відомо про героя

Прізвище та ім'я українця зі зрозумілих причин не називається.

Чоловік перебував в одному з найгарячіших міст Київської області з самого початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Він зайняв тверду позицію щодо відбиття ворога і почав виконувати завдання в інтересах розвідки та ЗС України на період війни.

Після входження окупаційних військ надавав точну інформацію про дислокацію ворога на окупованій території.

Маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів кілька вилазок у тилу ворога. В результаті він ліквідував 12 військовослужбовців противника, які були залучені в бойове патрулювання й охорону поблизу місцевого храму УПЦ МП, який використовувався як опорний пункт і склад медикаментів і пального.

Крім того, під час однієї зі спроб прориву десанту противника на БТР у бік Києва, з дистанції близько 100 метрів на заздалегідь обраній позиції, завдав поразки особовому складу противника, який знаходився в танку.

Окремо "Вовк" допомагав евакуюватися цивільному населенню, серед яких були діти.

"Точна кількість виведених мною з "червоної" зони людей - 23 людини. 9 з них діти. Не варто це висвітлювати й озвучувати. Це зайве. Головне, всі живі!! Мені всі дзвонять щоранку. По черзі", - розповів він скромно по телефону.