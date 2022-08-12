Добро победит! Патрульные под Киевом помогли женщине вернуть домой пушистого любимца

Патрульные Борисполя нашли и вернули хозяйке ее четырехлапого пушистого любимца.
О прекрасном поступке копов рассказали на странице Патрульной полиции Украины.
История произошла 11 августа около 15:00 на улице Железнодорожной. К патрульным обратилась женщина Галина, которая ходила с пустой корзиной по обочине дороги и искала пропавшего кота.
Инспекторы сразу откликнулись на просьбу украинки и отправились на поиски Мурзика.
Блюстители порядка Сергей Савкин, Анна Маслий и Виктор Войновский взяли у женщины номер телефона, и сообщили, что отправляются на поиски, и позвонят по телефону, как только найдут ее домашнего любимца.
Вскоре патрульные разыскали четырехлапого беглеца через несколько кварталов. Кот находился возле Княжицкого озера.
Галина невероятно обрадовалась, что ее любимое животное нашли и искренне поблагодарила патрульных за помощь и неравнодушие.
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