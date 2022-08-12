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Добро переможе! Патрульні під Києвом допомогли жінці повернути додому пухнастого улюбленця

Патрульні під Києвом допомогли жінці повернути додому улюбленця (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Патрульні Борисполя знайшли і повернули господині її чотирилапого пухнастого улюбленця.

Про прекрасний вчинок копів розповіли на сторінці Патрульної поліції України.

Деталі історії з хорошим кінцем

Історія сталася 11 серпня близько 15:00 на вулиці Залізничній. До патрульних звернулася жінка Галина, яка ходила з порожнім кошиком узбіччям дороги та шукала зниклого кота.

Інспектори відразу відгукнулися на прохання українки і вирушили на пошуки Мурзика.

Охоронці порядку Сергій Савкін, Ганна Маслій і Віктор Войновський взяли у жінки номер телефону, і повідомили, що відправляються на пошуки, і подзвонять за телефоном, як тільки знайдуть її домашнього улюбленця.

Патрульні допомогли Галині знайти кота (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Незабаром патрульні розшукали чотирилапого втікача через кілька кварталів. Кіт знаходився біля Княжицького озера.

Галина неймовірно зраділа, що її улюблену тварину знайшли та щиро подякувала патрульним за допомогу та небайдужість.

Нагадаємо, що в Києві поліцейські врятували кошенят, які "оселилися" в днищі авто. Читайте історію з прекрасним фіналом.

Раніше ми писали, що у Києві поліцейський зворушив до сліз своєю добротою і врятував кошенят, яких залишили помирати.

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Патрульна служба