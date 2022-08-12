Добро переможе! Патрульні під Києвом допомогли жінці повернути додому пухнастого улюбленця
Патрульні Борисполя знайшли і повернули господині її чотирилапого пухнастого улюбленця.
Про прекрасний вчинок копів розповіли на сторінці Патрульної поліції України.
Деталі історії з хорошим кінцем
Історія сталася 11 серпня близько 15:00 на вулиці Залізничній. До патрульних звернулася жінка Галина, яка ходила з порожнім кошиком узбіччям дороги та шукала зниклого кота.
Інспектори відразу відгукнулися на прохання українки і вирушили на пошуки Мурзика.
Охоронці порядку Сергій Савкін, Ганна Маслій і Віктор Войновський взяли у жінки номер телефону, і повідомили, що відправляються на пошуки, і подзвонять за телефоном, як тільки знайдуть її домашнього улюбленця.
Патрульні допомогли Галині знайти кота (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Незабаром патрульні розшукали чотирилапого втікача через кілька кварталів. Кіт знаходився біля Княжицького озера.
Галина неймовірно зраділа, що її улюблену тварину знайшли та щиро подякувала патрульним за допомогу та небайдужість.
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