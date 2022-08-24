"Добрий день, чи вчать тут вбивати ру*ню?": аэроразведчик Павел о буднях "на нуле", мечтах и фронтовом юморе

О начале полномасштабной войны и пути на передовую

С конца января - начала февраля мне стало очевидно, что война начнется. Только было непонятно, в каких масштабах. В моих представлениях наступление начиналось на востоке, и Киев стал бы таким хабом для эвакуации, но как говорится, расскажи Богу о своих планах.

Среди моего окружения я был единственным, кто говорил, что надо готовиться. 24 февраля я понял, что подготовиться невозможно. Примерно в 4:30 я проснулся от взрывов в столице. Мой тревожный чемоданчик был собран. До 10 утра я безрезультатно искал, где могу быть полезным.

Подруга написала, что хочет уехать автостопом. Я зацепился за это как за возможность помочь хоть кому-то. В первые часы дороги начинало грызть чувство вины. Тогда же возникло сознательное желание защищать свою страну.

Мы с подругой решили научиться стрелять во Львове и с этими умениями возвращаться в Киев. В ТрО мы пришли со словами: "Добрый день, учат ли здесь убивать ру*ню?" Однако нас могли послать только на патруль улиц, поэтому мы выбрали волонтерство.

Но я понимал, что по завершению войны у меня будет к себе вопрос, где я был и что делал. В апреле мне стало слишком комфортно во Львове. На востоке и юге ребята спят в сырых окопах, а я могу себе позволить нормально проснуться, выпить кофе и пойти в офис. Меня начала грызть совесть, что в самое тяжелое для Украины время я не со своей Украиной.

Я перерегистрировался во Львовском военкомате, чтобы быть видимым системе и пришел к ним с повесткой. Кстати, чтобы ее получить мне пришлось оформить себя как переселенца, поэтому юридически я переселенец из Закарпатья. Ребята в военкомате очень смеялись над этим. Я всегда говорил: "А были ли вы в Закарпатье, вы знаете, как там страшно?" (смеется)

Павел Прижегодский до полномасштабного вторжения (фото: facebook.com/przhegodsky)

О помощи от "своих" и обеспеченности украинской армии

Очень необычно быть реципиентом помощи. Я знаю, что волонтеры пакуют во все эти коробки, знаю масштабы, но здесь это впечатляет гораздо больше, чем было там.

К примеру, когда-то мы закупали большую партию турникетов, и я приехал со своими двумя, а тут уже было их вдоволь. Таких базовых вещей порой хватает даже с избытком. Меня это очень удивило, потому что было ощущение, что армия голая-босая.

Это ощущение было у всех волонтеров, поэтому все старались сделать максимум. Мой любимый пример - это когда в июне волонтеры привезли нам сюда стиральную машинку. Очень показательно, потому что именно их орки массово воровали.

Я приехал на фронт аж в мае. По словам побратимов, в начале было очень затруднительно. Наша часть была сформирована после 24 февраля, и не хватало всего. Запасы даже не успевали накапливаться. Это был пожар, который надо было экстренно тушить. Из моих слов выше могло показаться, что не надо помогать, но все наоборот: армию необходимо поддерживать.

Павел Прижегодский с побратимом (фото предоставлено воином)

О ситуации на Донбассе и поставках оружия

Вся Донетчина разная, и ситуация меняется постоянно. Если говорить о нашем участке фронта, то это позиционная война. Стоим мы, стоят они, возможно, перестреливаемся артиллерией или тактически двигаем линию туда-сюда.

Никаких наступательных действий ни с какой стороны не ведется. Линия фронта стабильна, мы ее держим и будем держать. Наша армия накапливает наступательный потенциал. И наступление будет к каждому украинскому кусту.

Оружия действительно становится больше, и без него было бы трудно. Чем больше будет вооружения, тем быстрее закончится война. Это взаимосвязанные вещи. Мы благодарны, что какое-то количество есть уже, но нам ни в коем случае нельзя прекращать говорить о том, в чем мы нуждаемся. У нас его становится больше, но у россиян количество все равно преобладает.

Я даже удивляюсь, как мы смогли сдержать Россию без поддержки и перевооружения в начале. С одной стороны у нас маловооруженная украинская армия, а с другой стороны - российская, которая еще и готовилась 8 лет, а нам удалось это переломить. Это чисто отвага и самопожертвование наших ребят.

Учения украинских военных (фото: facebook.com/kruk.uav)

О буднях и выходных на войне

Мы глаза нашего подразделения - аэроразведчики. Наша задача наблюдать с воздуха. Мы делаем так, чтобы наши бойцы были максимально защищенными. Если по тебе стреляют, надо сначала обнаружить, кто это делает, потом поразить. Вот наша работа - это обнаружить.

В выходные дел очень много, и каждый проводит их по-разному. Мы готовим еду для побратимов, чтобы они поужинали после смен, занимаемся спортом, стираем вещи. Это такой быт, на который выходных не хватает, но очень хорошо, что они есть.

Важный аспект: мы спим. Все, кто возвращаются со смен, первым делом спят, а потом принимают душ. И это считается, что выходной удался. Потому что иногда и того не получается сделать.

О шутках в перерывах между обстрелами и жизни гражданских

Приятно шутить над врагом, правда шутки очень черные. Особенно люблю мемы в Twitter, но их там настолько много, что я не успеваю фиксировать для себя. У меня постоянно в голове крутится мем с Лукашенко о "а я вам сейчас покажу", потому что я каждый день показываю командованию, что и где произошло. Когда разворачиваю карту, у меня в голове включается маленький лукашенко.

И из последних мем от Ивана Марунича:

В общем я бы не сказал, что здесь какое-то подавленное состояние. Всей стране сейчас тяжело, но это вся жизнь, и она идет с поправкой на обстрелы, потери, неприятную работу.

В этом аспекте мне больше жаль гражданское население, которое до сих пор здесь. Буквально вчера приносил хорошим людям еду, а они нам немного овощей. Сказали мне, что лучше бы мы победу принесли, а не еду. Нас очень поддерживают. Мне приятно защищать этих людей.

О первом обстреле и полярности эмоций на войне

Мне вспоминается, когда я попал под первый массированный обстрел. И так получилось, что я был один в окопе. Летало очень близко. Стреляли залпами, упало 5 снарядов. Первый меня оглушил, остальные в таком slow motion.

У меня было ощущение, что это конец. Впервые за войну. Это тоже то, к чему готовым быть не можешь. Я настраивал себя на худшее. Но когда начинает падать возле тебя, включается животный страх. Я никогда такого не испытывал.

Это можно сравнить с паническим страхом высоты. Когда ты стоишь на крыше, и должен пойти по краю. Вот сравните с этим и умножьте на 10, и плюс неожиданность.

Такие моменты иногда побуждают жить жизнь. Пройдешь такой трудный момент, поворачиваешься и летаешь на крыльях, потому что ты жив. Первое время я впадал в апатию.

Павел Прижегодский (фото предоставлено воином)

Вообще на войне очень полярные эмоции. Если тебе страшно, то больше всего в жизни. Если весело, то очень весело. Я начал замечать много хороших вещей: рассветы, закаты - они невероятные.

Здесь я встретился с другом, которого не видел с 15 февраля. Вторжение прогнозировали на 16, а накануне мы с ним встретились, поужинали в ресторане Клопотенко. Я тогда сказал: "Если это последний мирный день, то мы его провели очень классно".

С 24 февраля мы не виделись, а потом я приехал на фронт, и он с волонтеркой ко мне. Видеть давних друзей - это невероятно.

О внутренних переменах и мечтах на будущее

Я не уверен, что изменился качественно внутри. Это просто продолжение моего пути, потому что моя война началась годы до этого. Я работал в волонтерской организации "БУР", на востоке, в том числе. Когда читал, что на Луганщине в населенных пунктах, где мы проводили лагеря, местные жители снимают триколоры и прыгают на танки, понял, что за победу мы воевали уже тогда.

К определенным вещам стал прагматичнее относиться. Даже вне войны в любой момент мы можем умереть, это наша единственная жизнь, и ею нельзя пренебрегать. Я начал больше ценить саму жизнь и людей вокруг, потому что их тоже может не стать. К сожалению, некоторых уже и нет.

Мне кажется, что 2022-й - это год взросления нации через очень трудный путь. Даже когда перестанут стрелять, мы будем еще очень много лет продолжать эту войну, на культурном, информационном фронтах. Российская Федерация - это как двуглавая курица, которой отрубили те головы, а она бегает по двору, по инерции что-то делает, но рано или поздно упадет и никогда не будет жить. Мы уже победили, мы уже состоялись как государство, чего очень не хотела Россия.

В Twitter Я сделал трэд "После войны я..." и сбрасываю туда себе всякие идеи и мечты. Потому что на мечты здесь времени достаточно. Из самого интересного, что хотелось бы сделать, это поехать в кругосветное путешествие, но для начала собраться с мыслями. Еще когда ехал сюда, я говорил себе, что по окончанию войны несколько месяцев отдам себе на отдых и переосмысление, что делать дальше.

Павел имеет постоянно открытый сбор на нужды их подразделения, поэтому присоединяйтесь к помощи. Поддерживать украинских военных очень важно, особенно в День Независимости, который не был бы реальным без них.