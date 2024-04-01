Добринін неоднозначно прокоментував чутки про свою гомосексуальність

Чи правда, що Нікіті Добриніну подобаються чоловіки

Коментуючи плітки про свою сексуальну орієнтацію, телеведучий зізнався, що йому подобається подобатись, і неважливо, жінкам чи чоловікам.

"Я скажу так, мені подобається подобатися абсолютно різним людям, і хлопцям і дівчатам", - сказав Добринін.

На запитання про те, чи цікавлять його представники сильної статі, він також відповів неоднозначно.

"Я поважаю і жінок і чоловіків, і тому не буду відповідати, знаєш, якимись провокативними відповідями на провокативні запитання", - додав ексчоловік Даші Квіткової.

До слова, чутки про гомосексуальність телеведучого почали ширитися після чергового випуску на YouTube-каналі оглядача українського шоу-бізнесу Богдана Беспалова.

Так, блогер припустив, що Добринін дуже приховує бісексуальність, адже дбає про свій образ.

Нагадаємо, Нікіта двічі був одружений. Другою його дружиною стала блогерка Даша Квіткова, з якою він познайомився на шоу "Холостяк". У них є син Лев. У 2023 році пара оголосила про розлучення.