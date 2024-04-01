Добрынин неоднозначно прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

В последнее время о личной жизни телеведущего Никиты Добрынина ходит немало сплетен. В частности, поклонников волнует вопрос его якобы гомосексуальной ориентации. Блогер решил прокомментировать эти слухи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для программы "У ліжку".
Комментируя сплетни о своей сексуальной ориентации, телеведущий признался, что ему нравится нравиться, и не важно, женщинам или мужчинам.
"Я скажу так, мне нравится нравиться абсолютно разным людям, и парням и девушкам", - сказал Добрынин.
На вопрос о том, интересуют ли его представители сильного пола, он также ответил неоднозначно.
"Я уважаю и женщин и мужчин, и поэтому не буду отвечать, знаешь, какими-то провокационными ответами на провокационные вопросы", - добавил экс-муж Даши Квитковой.
К слову, слухи о гомосексуальности телеведущего начали распространяться после очередного выпуска на YouTube-канале обозревателя украинского шоу-бизнеса Богдана Беспалова.
Так, блогер предположил, что Добрынин очень скрывает это, так как заботится о своем образе.
Напомним, Никита дважды был женат. Второй его женой стала блогерша Даша Квиткова, с которой он познакомился на шоу "Холостяк". У них есть сын Лев. В 2023 году пара объявила о разводе.
Ранее Добрынин сказал, сколько денег ему нужно для "комфортной жизни".
Также Полякова впервые отреагировала на "пьяную" клевету Мицкевича касательно их тайного романа.