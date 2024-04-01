Добрынин неоднозначно прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Правда ли, что Никите Добрынину нравятся мужчины

Комментируя сплетни о своей сексуальной ориентации, телеведущий признался, что ему нравится нравиться, и не важно, женщинам или мужчинам.

"Я скажу так, мне нравится нравиться абсолютно разным людям, и парням и девушкам", - сказал Добрынин.

На вопрос о том, интересуют ли его представители сильного пола, он также ответил неоднозначно.

"Я уважаю и женщин и мужчин, и поэтому не буду отвечать, знаешь, какими-то провокационными ответами на провокационные вопросы", - добавил экс-муж Даши Квитковой.

К слову, слухи о гомосексуальности телеведущего начали распространяться после очередного выпуска на YouTube-канале обозревателя украинского шоу-бизнеса Богдана Беспалова.

Так, блогер предположил, что Добрынин очень скрывает это, так как заботится о своем образе.

Напомним, Никита дважды был женат. Второй его женой стала блогерша Даша Квиткова, с которой он познакомился на шоу "Холостяк". У них есть сын Лев. В 2023 году пара объявила о разводе.