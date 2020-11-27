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Добкин и Парасюк сцепились в прямом эфире: хочу напомнить вам, что такое РПГ

Пятница 27 ноября 2020 12:53
Добкин и Парасюк сцепились в прямом эфире: хочу напомнить вам, что такое РПГ
Добкин и Парасюк поскандалили в прямом эфире (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Михаил Добкин набросился с матами на Владимира Парасюка

Два бывших народных депутата Украины Михаил Добкин и Владимир Парасюк учинили конфликт с нецензурными словами в прямом эфире. Народные избранники решили обсудить Революцию достоинства, но вместо этого устроили разборки со взаимными оскорблениями.

Инцидент произошел в прямом эфире телеканала "Украина 24". Владимиру Парасюку задали вопрос об итогах Революции Достоинства. Экс-нардеп вместо ответа сказал, что его удивляет присутствие некоторых гостей в студии.

"Я шокирован в первую очередь от того, что, если вы говорите о Революции достоинства, госпожа Наталья, нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция достоинства - это великая страница в истории Украины, в которой погибли люди", - обратился Парасюк к ведущей.

В этом момент Михаил Добкин начал параллельно говорить вместе с Парасюком, отпустив едкий комментарий: "Да ладно. Конечно же, великая страница…".

Парасюк ему попытался возразить: "Господин Добкин, я вам хочу напомнить, что такое РПГ…"

После этого Добкин начал нецензурно выражаться в адрес Парасюка: "Ты себе напомни, что ты мне напоминаешь. Слышишь ты, б**дь. В Верховной Раде глаза опускал, а здесь уже, б**дь, напоминать начал".

Добкин и Парасюк поскандалили в прямом эфире

Напомним, ранее мы писали о том, что Притула и Дубинский жестко поскандалили в прямом эфире.

А также рассказывали о том, что Добкин внезапно высказался в любви к Путину.

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Новости Украины Жизнь ДобкинВладимир Парасюк

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