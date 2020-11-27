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Добкін і Парасюк зчепилися у прямому ефірі: хочу нагадати вам, що таке РПГ

П'ятниця 27 листопада 2020 12:53
Добкін і Парасюк зчепилися у прямому ефірі: хочу нагадати вам, що таке РПГ
Добкін і Парасюк поскандалили в прямому ефірі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Михайло Добкін накинувся з матами на Володимира Парасюка

Два колишніх народних депутата України Михайло Добкін і Володимир Парасюк вчинили конфлікт з нецензурними словами в прямому ефірі. Народні обранці вирішили обговорити Революцію гідності, але замість цього влаштували розбірки зі взаємними образами.

Інцидент стався в прямому ефірі телеканалу "Україна 24". Володимиру Парасюку поставили питання про підсумки Революції Гідності. Екснардеп замість відповіді сказав, що його дивує присутність деяких гостей у студії.

"Я шокований в першу чергу від того, що, якщо ви говорите про Революцію гідності, пані Наталя, не можна запрошувати в студію українофобів і корупціонерів. Тому що Революція гідності - це велична сторінка в історії України, в якій загинули люди", - звернувся Парасюк до ведучої.

В цей момент Михайло Добкін почав паралельно говорити разом з Парасюком, відпустивши їдкий коментар: "Та ладно. Звичайно ж, велика сторінка...".

Парасюк йому спробував заперечити: "Пан Добкін, я вам хочу нагадати, що таке РПГ..."

Після цього Добкін почав нецензурно висловлюватися на адресу Парасюка: "Ти нагадай собі, що ти мені нагадуєш. Чуєш ти, б**дь. У Верховній Раді опускав очі, а тут вже, б**дь, почав нагадувати".

Добкін і Парасюк поскандалили в прямому ефірі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Притула і Дубинський жорстко поскандалили в прямому ефірі.

А також розповідали про те, що Добкін раптово висловився в любові до Путіна.

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