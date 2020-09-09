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Как добиться успеха в бизнесе: советы Василия Хмельницкого

Киев, Среда 09 сентября 2020 08:45
Как добиться успеха в бизнесе: советы Василия Хмельницкого
Фото: Василий Хмельницкий во время выступления на форуме (facebook.com)
Автор: Styler

Основатель UFuture призывает предпринимателей превращаться в настоящих лидеров

Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий во время выступления на форуме "МСП.Перезагрузка 2020", организованного Киевским международным экономическим форумом, рассказал о принципах достижения успеха в предпринимательстве.

По мнению Хмельницкого, драйвером развития бизнеса является эффективная команда. Если бизнес в течение года или двух не демонстрирует роста, владельцу необходимо задуматься над изменением значительной части команды или, как минимум, над введением новых людей в состав коллектива.

"Вы должны создать сильную команду и инвестировать в людей. Не бойтесь делать лучших сотрудников партнерами - люди должны чувствовать, что это не только ваш, но и их бизнес", - советует Хмельницкий.

Не менее важным, считает основатель UFuture, является постоянное обучение - как лично предпринимателя, так и всей его команды. Особенно важными, подчеркивает Хмельницкий, является овладение знаниями в области финансов и бухгалтерского учета, без чего достижение успеха в бизнесе будет проблематичным.

"Создавайте партнерства", - советует Хмельницкий предпринимателям. Чем больше партнеров - тем больше возможностей, тем легче находить финансирование. Партнерство позволяет легче масштабировать бизнес, уверен основатель UFuture.

Василий Хмельницкий призывает предпринимателей превращаться в настоящих лидеров, которых отличает то, что они, обладая особыми знаниями и навыками, способные создавать новых лидеров. "Лидерами не рождаются, лидерами воспитываются", - считает Хмельницкий.

В завершение своего выступления Хмельницкий посоветовал предпринимателям не искать смысл жизни, а создавать его самостоятельно, а также выразил надежду, что среди участников есть те, кто уже на следующем форуме будут спикерами, которые смогут рассказать о своих успешных бизнес-кейсах для широкой аудитории.

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Новости Украины Персоны Василий Хмельницкийбизнеспредпринимателисоветы
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