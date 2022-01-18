Добавьте рюмку водки в фарш для котлет и будете шокированы результатом

Опытные кулинары знают, что приготовить лучшие котлеты можно добавив в фарш рюмку водки.

Зачем в фарше водка

Это удивительно, но факт: алкогольный напиток способен преобразить мясо, сделав его более ароматным и вкусным. Водка усилит лучшие вкусовые качества блюда, благодаря чему котлеты разметут со стола в мгновение ока.

Секрет также в том, что спиртное особенным образом преображает текстуру мяса, делая его более нежным и мягким. При этом даже не самое дорогое мясо может преображаться.

Как правильно добавить спиртное в котлеты

Сначала фарш соедините с луком, куриным яйцом и пряностями. Затем влейте рюмку крепкого напитка.

Если вы добавляете водку для улучшения вкуса, просто перемешайте фарш до однородного состояния и приступайте к готовке. Если же вы хотите, чтобы котлеты стали мягче, отправьте фарш в холодильник на нижнюю полку на час.

Отметим, что привкуса спиртного ощущаться не будет, так как оно полностью испарится во время термической обработки.