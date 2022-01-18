Добавьте рюмку водки в фарш для котлет и будете шокированы результатом

Приготовить котлеты из фарша под силу любому кулинару с минимальными навыками, сковородкой и необходимыми ингредиентами. Но есть некоторые "фишечки", которые позволят сделать котлеты невероятно нежными и вкусными.
Об этом пишут Belnovosti.
Опытные кулинары знают, что приготовить лучшие котлеты можно добавив в фарш рюмку водки.
Это удивительно, но факт: алкогольный напиток способен преобразить мясо, сделав его более ароматным и вкусным. Водка усилит лучшие вкусовые качества блюда, благодаря чему котлеты разметут со стола в мгновение ока.
Секрет также в том, что спиртное особенным образом преображает текстуру мяса, делая его более нежным и мягким. При этом даже не самое дорогое мясо может преображаться.
Сначала фарш соедините с луком, куриным яйцом и пряностями. Затем влейте рюмку крепкого напитка.
Если вы добавляете водку для улучшения вкуса, просто перемешайте фарш до однородного состояния и приступайте к готовке. Если же вы хотите, чтобы котлеты стали мягче, отправьте фарш в холодильник на нижнюю полку на час.
Отметим, что привкуса спиртного ощущаться не будет, так как оно полностью испарится во время термической обработки.
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