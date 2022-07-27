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Добавление соли повышает риск преждевременной смерти на 28%: новое исследование

Фото: исследователи рассказали о влиянии соли на продолжительность жизни (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Постоянное добавление соли в пищу приводит к сокращению ожидаемой продолжительности жизни, а риск преждевременной смерти повышается на 28%, выяснили американские ученые. В исследовании отмечается, что речь идет не о приправе в процессе приготовления, а о тяге к солонке во время еды.

Результаты научного труда опубликованы в журнале European Heart Journal.

Исследование было проведено учеными из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане (США), а выводы - основаны на данных 501 379 участников исследования UK Biobank (биобанк Великобритании), за которыми наблюдали в среднем 9 лет.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда приправлял пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше.

Мужчины и женщины среднего возраста, которые всегда добавляли соль, имели ожидаемую продолжительность жизни на 2,3 года и 1,5 года меньше соответственно.

Добавим, что если в рационе при этом были овощи и фрукты, то продолжительность жизни немного увеличивалась.

Учитывались и другие факторы, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, пол, этническую принадлежность, депривацию, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, физическую активность, диету и медицинские состояния, такие как диабет, рак и болезни сердца.

"Насколько мне известно, наше исследование является первым, в котором оценивается связь между добавлением соли в пищу и преждевременной смертью", - цитирует The Gardian профессора Лу Ци, который руководил работой.

В выводах ученых также говорится, что частое добавление соли за столом способствует развитию артериальной гипертензии. В это, в свою очередь, провоцирует серьезные сердечно-цереброваскулярные патологии (инфаркт миокарда, церебральный инсульт). Оно связано с другими хроническими дегенеративными заболеваниями, такими как опухоли пищеварительной системы, а также остеопорозом и заболеваниями почек.

"Даже умеренное снижение потребления натрия путем добавления меньшего количества соли или ее полного отсутствия, вероятно, приведет к существенной пользе для здоровья, особенно когда это достигается среди населения в целом", - говорит профессор Лу Ци.

Напомним, что ранее ученые опровергли самые популярные мифы о морской соли.

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