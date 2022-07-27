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Додавання солі підвищує ризик передчасної смерті на 28%: нове дослідження

Фото: дослідники розповіли про вплив солі на тривалість життя (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Постійне додавання солі в їжу призводить до скорочення очікуваної тривалості життя, а ризик передчасної смерті підвищується на 28%, з'ясували американські вчені. У дослідженні зазначається, що мова йде не про приправу в процесі приготування, а про тягу до солонки під час їжі.

Результати наукової праці опубліковані в журналі European Heart Journal.

Дослідження було проведено науковцями зі Школи громадської охорони здоров'я і тропічної медицини Тулейнського університету в Новому Орлеані (США), а висновки - засновані на даних 501 379 учасників дослідження UK Biobank (біобанк Великої Британії), за якими спостерігали в середньому 9 років.

З'ясувалося, що в порівнянні з тими, хто ніколи або рідко додавав сіль, у тих, хто завжди приправляв їжу, ризик передчасної смерті був на 28% вище.

Чоловіки та жінки середнього віку, які завжди додавали сіль, мали очікувану тривалість життя на 2,3 року і 1,5 року менше відповідно.

Додамо, що якщо в раціоні при цьому були овочі та фрукти, то тривалість життя трохи збільшувалася.

Враховувалися й інші фактори, які могли вплинути на результати, включаючи вік, стать, етнічну приналежність, депривацію, індекс маси тіла, куріння, вживання алкоголю, фізичну активність, дієту і медичні стани, такі як діабет, рак і хвороби серця.

"Наскільки мені відомо, наше дослідження є першим, в якому оцінюється зв'язок між додаванням солі в їжу і передчасною смертю", - цитує The Gardian професора Лу Ці, який керував роботою.

У висновках вчених також говориться, що часте додавання солі за столом сприяє розвитку артеріальної гіпертензії. В це, своєю чергою, провокує серйозні серцево-цереброваскулярні патології (інфаркт міокарда, церебральний інсульт). Воно пов'язане з іншими хронічними дегенеративними захворюваннями, такими як пухлини травної системи, а також остеопорозом і захворюваннями нирок.

"Навіть помірне зниження споживання натрію шляхом додавання меншої кількості солі або її повної відсутності, ймовірно, призведе до істотної користі для здоров'я, особливо коли це досягається серед населення в цілому", - говорить професор Лу Ці.

Нагадаємо, що раніше науковці спростували найпопулярніші міфи про морську сіль.

А також ми писали, що нещодавно експерти назвали все плюси і мінуси використання йодованої солі.

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