UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Добавив эти средства в шампунь, вы забудете о выпадении волос

Фото: Добавив эти средства в шампунь, вы забудете о выпадении волос (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Трихологи рассказали, какие добавки к вашему шампуню могут решить проблемы с выпадением волос. Терять шевелюру можно по разным причинам - стресс, беременность, недостаток витаминов. К счастью, большинство из них можно решить.

Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler ниже.

Как рассказали эксперты, домашнее средство поможет вам восстановить волосы. Выпадение прекратится, и вы сможете восстановить растительность на голове.

Вот рецепт супер шампуня

Приобретите натуральный шампунь с нейтральным содержанием рН. Подойдет обычный детский шампунь без всевозможных примесей и ароматизаторов. Это будет наш базовый ингредиент.

Добавьте к нему:

  • Эфирное масло розмарина - оно идеально подходит для увеличения притока крови к коже головы, обеспечивая тем самым прочность волос.
  • Эфирное масло лимона - оно освежает и оказывает антисептическое действие.
  • Витамин Е очень полезен при выпадении волос.

Способ приготовления и применения

Добавьте в стандартную бутылку с шампунем по 10 капель каждого масла, а также содержимое двух капсул витамина Е. Хорошо взболтайте перед использованием шампуня.

Таким шампунем стоит мыть голову через день. Нанесите его на волосы и, массируя нежными движениями, вотрите в кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте на 10 минут и смойте теплой водой.

Уже через несколько недель вы заметите, что ваши волосы начали активно расти и перестали сыпаться.

Ранее мы писали про ежедневную ошибку, из-за которой выпадают волосы. Исправить очень легко.

Также врачи рассказали, почему выпадают волосы.

Также Врачи рассказали, почему выпадают волосы.

Читайте РБК-Украина в Google News
волосы