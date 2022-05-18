Добавив эти средства в шампунь, вы забудете о выпадении волос

Как рассказали эксперты, домашнее средство поможет вам восстановить волосы. Выпадение прекратится, и вы сможете восстановить растительность на голове.

Вот рецепт супер шампуня

Приобретите натуральный шампунь с нейтральным содержанием рН. Подойдет обычный детский шампунь без всевозможных примесей и ароматизаторов. Это будет наш базовый ингредиент.

Добавьте к нему:

Эфирное масло розмарина - оно идеально подходит для увеличения притока крови к коже головы, обеспечивая тем самым прочность волос.

Эфирное масло лимона - оно освежает и оказывает антисептическое действие.

Витамин Е очень полезен при выпадении волос.

Способ приготовления и применения

Добавьте в стандартную бутылку с шампунем по 10 капель каждого масла, а также содержимое двух капсул витамина Е. Хорошо взболтайте перед использованием шампуня.

Таким шампунем стоит мыть голову через день. Нанесите его на волосы и, массируя нежными движениями, вотрите в кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте на 10 минут и смойте теплой водой.

Уже через несколько недель вы заметите, что ваши волосы начали активно расти и перестали сыпаться.