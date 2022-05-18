Добавив эти средства в шампунь, вы забудете о выпадении волос

Трихологи рассказали, какие добавки к вашему шампуню могут решить проблемы с выпадением волос. Терять шевелюру можно по разным причинам - стресс, беременность, недостаток витаминов. К счастью, большинство из них можно решить.
Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler ниже.
Как рассказали эксперты, домашнее средство поможет вам восстановить волосы. Выпадение прекратится, и вы сможете восстановить растительность на голове.
Приобретите натуральный шампунь с нейтральным содержанием рН. Подойдет обычный детский шампунь без всевозможных примесей и ароматизаторов. Это будет наш базовый ингредиент.
Добавьте к нему:
Добавьте в стандартную бутылку с шампунем по 10 капель каждого масла, а также содержимое двух капсул витамина Е. Хорошо взболтайте перед использованием шампуня.
Таким шампунем стоит мыть голову через день. Нанесите его на волосы и, массируя нежными движениями, вотрите в кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте на 10 минут и смойте теплой водой.
Уже через несколько недель вы заметите, что ваши волосы начали активно расти и перестали сыпаться.
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