UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Доба на планеті стане довшою. Цей процес, що прискорюється, на Землі може уповільнити її обертання

Танення льодів може уповільнити обертання Землі, і доба стане трохи довшою (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Глобальна зміна клімату має безліч наслідків, найчастіше пов'язаних із погодними явищами та катаклізмами. Проте в Інституті океанографії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили несподіваний ефект цього процесу. Геофізики вивчали обертання Землі та її зв'язок із таненням полярних льодів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на британський щотижневий науковий журнал Nature .

Чому доба на Землі стане довшою

Зміна клімату призводить до зменшення крижаних шапок у Гренландії та Антарктиді, що спричиняє перерозподіл маси Землі. Навіть невеликі зміни можуть впливати на кутову швидкість її обертання.

Вчені Інституту океанографії Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили, що це може призвести до додавання негативної високосної секунди до Всесвітнього координованого часу (UTC) вже в 2029 році.

Хоча одна секунда здається незначною, висока точність синхронізації часу потрібна у багатьох сферах, включаючи комп'ютерні мережі та фінансові ринки. Для глобальної координації людство використовує стандартизований час UTC.

Воно обчислюється з використанням приблизно 450 надточних атомних годинників, які забезпечують дуже високу стабільність вимірів. Однак швидкість обертання Землі не така рівномірна, і високосні секунди додаються в UTC періодично для компенсації цієї розбіжності.

В останні десятиліття обертання Землі прискорювалося, і востаннє високосну секунду додавали в 2016 році.

Автори роботи нагадують про так звану "проблему Y2K". Наприкінці 1990-х у світі наростала паніка з приводу переходу до нового тисячоліття, оскільки комп'ютерні системи могли дати збій під час переходу на 2000 рік. Насправді ж помітних труднощів не виникло.

Тепер, з урахуванням змін параметрів обертання Землі, постає питання про можливість додавання негативної високосної секунди, що може викликати проблеми у світовій комунікації, оскільки подібна процедура не проводилася і не тестувалася раніше.

Деякі світові системи, що передбачають додавання секунди, не передбачають її віднімання. Якщо виникне розсинхронізація, то у світовій комунікації можуть статися збої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зміна клімату